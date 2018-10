Moskauer Patriarchat beschuldigt USA im Kirchenstreit um Ukraine

Moskau/Kiew (APA) - Das russische Parlament hat die geplante Gründung einer vereinten und von Moskau unabhängigen ukrainisch-orthodoxen Landeskirche verurteilt. Die Abgeordneten warfen der politischen Führung der Ukraine in einer Resolution vor, sich „grob“ in Kirchenangelegenheiten einzumischen, wie Kathpress unter Berufung auf russische Medien am Freitag berichtete.

Unterdessen warf der Außenamtsleiter des Moskauer Patriarchts, Metropolit Hilarion, den USA vor, maßgeblich am innerorthodoxen Zerwürfnis um die Kirche in der Ukraine beteiligt zu sein.

Die „Organisatoren des Staatsstreichs in der Ukraine von 2014“ verfolgten das Ziel, die „echte orthodoxe Kirche zu zerstören“ und mit Hilfe von Schismatikern die „Fortsetzung des Krieges gegen Russen und Russischsprachige im Osten der Ukraine zu segnen“, heißt es den Angaben zufolge in der von der Staatsduma in Moskau am Donnerstag verabschiedeten Erklärung.

Die Regierung und das Parlament der Ukraine machen sich für die Bildung einer autokephalen (eigenständigen) und vereinten orthodoxen Landeskirche stark. In der russisch-orthodoxen Kirche sehen sie ein „politisches Werkzeug“ von Kreml-Chef Wladimir Putin, das ihn im „Hybrid-Krieg gegen die Ukraine“ unterstütze.

Das Parlament in Kiew sprach zuletzt dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel die Andreaskirche in der ukrainischen Hauptstadt zu. Damit wollen die Abgeordneten die Autokephalie-Erklärung durch Konstantinopel beschleunigen, die sie sich für die orthodoxe Kirche in der Ukraine wünschen.

Zwei Bischöfe des Ökumenischen Patriarchats bereiten gegenwärtig in der Ukraine die Bildung einer vereinten Landeskirche vor. Die Orthodoxie in dem Land ist bisher in drei Kirchen gespalten. Eine untersteht Moskau, die beiden anderen pochen auf ihre Unabhängigkeit. Die russisch-orthodoxe Kirche will die Oberhoheit über die Ukraine behalten und fürchtet den Verlust von Mitgliedern und Gotteshäusern.