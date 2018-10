17-Jährige aus Bezirk Baden 2: Mädchen in Elternhaus zurückgekehrt

Traiskirchen (APA) - Die 17-jährige Abgängige aus Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Freitagvormittag wieder in ihr Elternhaus zurückgekehrt. Das Ersuchen um Veröffentlichung der Fotos der Jugendlichen wird widerrufen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Nachmittag in einer Aussendung mit.