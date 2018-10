Behörde: Schweiz wird verstärkt zum Ziel russischer Spione

Bern (APA/Reuters) - Russische Spione haben verstärkt die Schweiz im Visier. Ihre Aktivitäten seien bedeutend und nähmen weiter zu, sagte der Chef des Schweizer Nachrichtendienstes NDB, Jean-Philippe Gaudin, am Freitag.

„Ich kann nicht viele Details bekanntgeben zu den russischen Aktivitäten in der Schweiz, aber es ist klar, dass wir mehr Aktivitäten haben als früher“, sagte der Behördenleiter am Rande einer Pressekonferenz. „Ich kann nichts zur Zahl der Spione sagen, aber sie ist signifikant“, sagte Gaudin.

Zuvor hatten zwei Fälle für Aufsehen gesorgt, bei denen mutmaßliche russische Spione Anlagen in der Schweiz ausgespäht hatten. Nach Einschätzung der Schweizer Behörden war davon eine Anlage für den Test chemischer Waffen betroffen. Zudem untersuchen die Ermittler einen Cyber-Angriff gegen die Büros der Welt-Antidopingagentur.

Grund für die Spionageaktivitäten sei die große Anzahl internationaler Organisationen in dem Land, sagte Gaudin. Zudem könnten Sportorganisationen wie das Internationale Olympische Komitee betroffen sein. Die Spione stammten nicht nur aus Russland, sondern auch aus anderen Ländern. „Was heute anders ist, dass die Russen versucht haben, unsere sensible Infrastruktur anzugreifen - das ist eine rote Linie“, sagte Gaudin. Die russische Botschaft in Bern hat die Darstellung der Schweizer als absurd bezeichnet..