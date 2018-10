Fall Khashoggi - Schieder: Abdullah-Zentrum fragwürdiger denn je

Wien (APA) - Angesichts des Falls des mutmaßlich ermordeten saudi-arabischen Journalistan Jamal Khashoggi hat der außenpolitische Sprecher der SPÖ, Andreas Schieder, scharfe Kritik am König-Abdullah-Zentrum in Wien geübt. Mit der zunehmend verschlechternden menschenrechtlichen Situation in Saudi-Arabien stelle sich das König-Abdullah-Zentrum (KAICIID) noch mehr in Frage als schon bisher, so Schieder.

„Das Zentrum war schon 2015 stark kritisiert worden, weil sich die Organisation nicht zum Fall des saudi-arabischen Bloggers Raif Badawi äußern wollte, der wegen eines Plädoyers für Religionsfreiheit zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt worden war. Auch sonst ist von dem Zentrum nichts zu den Menschenrechtsverletzungen zu hören“, betonte Schieder am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Der Fall Khashoggi sei nun „zum traurigen Höhepunkt von vielfältigen Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien“ geworden, meinte Schieder. Es stellten sich mehrere Fragen bezüglich der internationalen Beziehungen, ob es zusätzliche vertragliche Schutzmechanismen brauche und welche Konsequenzen und Sanktionen sich international gegen Saudi-Arabien anböten, um die Menschenrechtslage dort zu verbessern.

Das „König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog“ wurde im Oktober 2011 von Saudi-Arabien, Österreich und Spanien gegründet. Die Eröffnung des umstrittenen Zentrums erfolgte im November 2012 in Wien.

In die Schlagzeilen geriet das Zentrum 2014, als dessen damalige Vize-Generalsekretärin Claudia Bandion-Ortner in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Profil“ über öffentliche Hinrichtungen in Saudi-Arabien sagte: „Das ist nicht jeden Freitag!“ Liberale Muslime warnen vor dem Zentrum und seinen ihrer Meinung nach intransparenten Strukturen, da sie darin ein Einfallstor für radikale Islamisten sehen.