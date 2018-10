Gewinn-Messe - ÖBIB-Chef: Betreiben aktives Beteiligungsmanagement

Wien (APA) - Bei der Staatsholding ÖBIB, die unter anderem Anteile der Republik an OMV, Post und Telekom hält, verwaltet man sich nicht zu Tode, sondern betreibt sehr aktiv ein zukunftsgerichtetes Beteiligungsmanagement. Das betonte ÖBIB-Geschäftsführer Walter Jöstl am Freitag auf der Gewinn-Messe in Wien.

Die ÖBIB - die ja wie berichtet reformiert und dabei auch wieder von einer GmbH zu einer AG werden soll - sei „heute im Tagesgeschäft sehr sehr intensiv strategisch begleitend unterwegs“, „das ist unser tägliches Brot“. Das beziehe sich etwa auch auf die bestehenden Syndikatsverträge, die die Republik mit anderen Unternehmen bzw. Strategen habe; bei der OMV hält das Syndikat zusammen rund 56 Prozent, bei der Telekom 75 Prozent. Die Partner seien „absolute Innovationsleader weltweit“. Man könne froh sein, dass die Partner nicht nur ihr Geld investiert haben, sondern auch Know-how einbringen. Direkt hält der Staat über die ÖBIB an der OMV 31,5 Prozent, an der Telekom 28,42 Prozent, bei der ebenfalls börsennotierten Post AG sind es 52,85 Prozent.

Insgesamt verwaltet die ÖBIB rund 7,7 Mrd. volkswirtschaftliches Vermögen, um 61 Prozent mehr als die 4,8 Mrd. Euro von Anfang 2015, als die ÖBIB als Nachfolgerin der früheren ÖIAG gestartet ist. Die Beteiligungen an den börsennotierten Unternehmen würden 20 Prozent des österreichischen Aktienindex repräsentieren. Im Portfolio sei „ein schöner Ausgleich abgebildet“, auch mit Teilen, die der „kritischen Infrastruktur“ zuzurechnen seien, als wesentliche Parameter einer funktionierenden Volkswirtschaft.

Zur schon länger geplanten ÖBIB-Reform hielt sich Jöstl eher bedeckt und blieb weitgehend im Formalen. Ja, es werde eine strukturelle Veränderung geben - die Welt bewege sich weiter, und daher müssten auch die Strukturen angepasst werden. Dazu „schauen wir auch über den Tellerrand“, „dann machen wir einen Abgleich, was sind unsere Bedürfnisse“. „Dynamik und Mehrwert schaffen“ könnte ein Ziel bei Überlegungen sein, den Verbund oder die Bundesimmo-Gesellschaft BIG der ÖBIB zuzuordnen.

Werde die ÖBIB wieder Teil des Aufsichtsratsorgans sein, so sei das „nicht als verlängerter Arm staatlicher Begehrlichkeiten“ gedacht, sondern „es geht vor allem um Information - man will ja auch als Investor informiert sein“. Auch um eine Fondskonstruktion nach dem Muster Norwegens würden sich „Experten rund um die Bundesregierung bemühen“, so Jöstl. Der Staatsfonds Norwegens diene einerseits der Verwaltung von Pensionsgeldern - die Rendite sei sehenswert -, zweitens gehe es darum, sich sukzessive in Industrien und Branchen für die Zeit einzukaufen, wenn die Ressource Ölförderung einmal nicht mehr zur Verfügung sein wird.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hatte sich am Freitag auf der Messe zuversichtlich gezeigt, dass in den kommenden Wochen eine Entscheidung zur ÖBIB-Reform auf Regierungsebene erreicht werden kann. Die jetzige Form der ÖBIB als GmbH sei „eine falsche“, weil es dadurch keine direkte Steuerungsmöglichkeit gebe. Jöstl sagte, es sei das Ziel der Regierung, bis Jahresende einen gesetzlichen Rahmen gespannt zu haben, den Beschluss müsse dann der Nationalrat fassen.

In den Aufsichtsräten der ÖBIB-Beteiligungsunternehmen, die im übrigen Kollegialorgane seien, würden „auch künftig gute Expertenvertreter sitzen“, meinte Jöstl. Es seien „immer Funktionen auf Zeit“, die nach einer gewissen Zeit auf den Prüfstand gestellt würden, sagte der ÖBIB-Chef auf eine Frage zum drohenden Verlust von Expertise selbst an der Spitze von Aufsichtsräten. OMV-AR-Chef Peter Löscher hat ja Mitte September in einem Schreiben an Finanzminister Löger dessen Pläne für eine stärkere direkte Staatskontrolle kritisiert und seinen Abgang mit der Hauptversammlung 2019 angekündigt.

