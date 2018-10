Tennis: Kerber trifft bei WTA Finals auf Osaka, Stephens und Bertens

Singapur (APA/dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber trifft bei den WTA Finals in Singapur u.a. auf die japanische US-Open-Siegerin Naomi Osaka. Weitere Vorrundengegnerinnen der topgesetzten Deutschen sind in der Roten Gruppe die US-Amerikanerin Sloane Stephens und Kiki Bertens aus den Niederlanden. Das ergab am Freitag die Auslosung für den Saisonabschluss der besten acht Tennis-Damen.

Die Weiße Gruppe wird von Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki angeführt. Die dänische Titelverteidigerin bekommt es in der Vorrunde mit den Tschechinnen Petra Kvitova und Karolina Pliskova sowie Elina Switolina aus der Ukraine zu tun. Ab Sonntag treten die Tennis-Damen zunächst in Vorrundenspielen gegeneinander an. Die besten Zwei jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Die Siegerin des Turniers kann, falls sie ungeschlagen bleibt, 2,36 Mio. Dollar Siegesprämie einstreifen.