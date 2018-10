Um 61,2 Mio. Euro ausgebaut: Güterbahnhof in Wolfurt eröffnet

Wolfurt (APA) - Der modernisierte und erweiterte ÖBB-Güterbahnhof Wolfurt (Bez. Bregenz) ist am Freitag nach knapp vierjähriger Bauzeit offiziell eröffnet worden. Mit dem Ausbau wuchs die Terminalfläche von 72.000 auf 106.000 Quadratmeter an, die Kapazität an Container-Stellplätzen wurde vervierfacht. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach von einem „Meilenstein für den Standort Vorarlberg“.

Der 1982 eröffnete Güterbahnhof Wolfurt zählt im Bahnwarenverkehr zu den wichtigsten Knotenpunkten Österreichs. Im Laufe der Zeit offenbarten sich allerdings Kapazitätsgrenzen. So wurden im Jahr 2015 pro Monat mehr Waren umgeschlagen als im gesamten Jahr 1992. Im Dezember 2014 wurde schließlich - laut Wallner nach jahrelangen Bemühungen beim zuständigen Ministerium - mit den Ausbau-Arbeiten begonnen. Seitens der ÖBB wurden dafür 61,2 Millionen Euro in die Hand genommen.

Mit der Vollinbetriebnahme können die Containerzüge nun direkt von der freien Strecke in die Terminalanlage einfahren. Der Zeitaufwand für den Verschub entfällt damit vollständig. Das Herzstück der Anlage bilden vier bis zu 750 Meter lange Containerladegeleise, die auf je 600 Meter Länge von zwei riesigen Containerkränen erreicht werden. Die Kräne nehmen Container auf und setzen sie punktgenau am gewünschten Zielort ab.

Laut ÖBB verlassen aktuell täglich bis zu 800 Container das Güterzentrum, gleich viele kommen auch in Wolfurt an. Im vergangenen Jahr wurden trotz eingeschränktem Betrieb 64.000 Container bewegt, das entspricht etwa 42.000 Lkw-Fahrten, die dadurch vermieden wurden. Auf dem Terminal sind nun 1.700 Vollcontainer- sowie 3.500 Leercontainer-Stellplätze vorhanden.

Wallner betonte in seiner Ansprache eine leistungsfähige Infrastruktur als „entscheidendes Erfolgskriterium“ für die dynamische und erfolgreiche Wirtschaft Vorarlbergs. Mit der Kapazitätserweiterung am Güterbahnhof Wolfurt seien vielversprechende Entwicklungsperspektiven verknüpft. ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä stellte fest, dass das neue Terminal ein „Dreh- und Angelpunkt für die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene“ sei.

