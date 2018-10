Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiter klar im Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag weiter klare Verluste verzeichnet. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.231,00 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 30,78 Punkten bzw. 0,94 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,09 Prozent, FTSE/London +0,50 Prozent und CAC-40/Paris -0,46 Prozent.

Der heimische Leitindex hatte zunächst noch im Plus eröffnet. Bereits im Frühhandel drehte er jedoch ins Minus und rutschte bis Mittag immer tiefer in die Verlustzone. Am Nachmittag konnte der ATX seine Verluste nur leicht eindämmen und notierte weiterhin deutlich tiefer. Die europäischen Leitbörsen notierten hingegen uneinheitlich. Bewirkten schwache Wachstumsraten aus China und die anhaltende Unsicherheit um die umstrittenen Budgetpläne der italienischen Regierung.

In Europa standen unterdessen keine marktrelevante Konjunkturdaten auf der Agenda. Später am Nachmittag werden in den USA jedoch noch Zahlen zu den Eigenheimverkäufen im September an.

Auf Unternehmensseite rückte Mayr-Melnhof in den Mittelpunkt. Das Schachtel- und Verpackungshersteller übernimmt den oberösterreichischen Zigarettenindustriezulieferer Tannpapier um rund 275 Mio. Euro. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei Zigarettenfilterpapier und in Kanada, China und den Philippinen mit Produktionsstandorten vertreten. Die Aktien setzten sich mit einem Plus von 2,73 Prozent auf 113,00 Euro an die Spitze des ATX Prime.

Auch die Aktien von Do&Co stemmten sich gegen den schwachen Trend und setzten ihre jüngste Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen mit einem Plus von 1,79 Prozent auf 79,70 Euro fort. Zunächst hatte es nicht danach ausgehen, im Frühhandel hatten die Titel noch um knapp 1,8 Prozent nachgegeben.

Belastet wurde der ATX von den starken Abschlägen einiger Index-Schwergewichte. So rutschten voestalpine mit einem Minus von 2,76 Prozent auf 35,65 Euro ans Indexende, während die Bankaktien Raiffeisen (minus 2,47 Prozent auf 24,13 Euro) und Erste Group (minus 1,47 Prozent auf 36,14 Euro) ebenfalls deutlich nachgaben.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 9.15 Uhr bei 3.268,86 Punkten, das Tagestief lag um etwa 12.11 Uhr bei 3.218,09 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 1.629,52 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market elf Titel mit höheren Kursen, 24 mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.046.220 (Vortag: 1.334.889) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 62,748 (40,82) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 424.816 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 15,42 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA345 2018-10-19/14:49