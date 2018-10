Mann stahl Lenkerin im Bezirk Bruck an der Leitha Handtasche aus Auto

Himberg (APA) - Die niederösterreichische Polizei sucht mittels Phantombild nach einem Mann, der einer Frau in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) Bargeld und Bankomatkarte aus ihrer Handtasche am Beifahrersitz gestohlen haben soll. Der Unbekannte lenkte das Opfer laut Aussendung von Freitag mit Fragen ab, sodass es den Diebstahl erst nach einigen Minuten bemerkte.

Die Frau hatte am Mittwochnachmittag vergangener Woche am Geldausgabeautomaten einer Bank Scheine abgehoben und in einen Flyer gegeben, den sie in ihre Handtasche steckte. Als sie wieder im Pkw saß, klopfte der Mann laut Polizei an die Beifahrerscheibe und forderte sie wild gestikulierend auf, das Fenster zu öffnen. Der Unbekannte konnte mit der Beute entkommen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Himberg unter der Telefonnummer 059133-3226 erbeten.