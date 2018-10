134 Cannabispflanzen in Wohnung in Tirol entdeckt

Oberhofen (APA) - Polizisten haben am Donnerstagabend in einer Wohnung in Oberhofen im Inntal (Bezirk Innsbruck-Land) insgesamt 75 Cannabispflanzen in Aufzucht und 59 in voller Blüte entdeckt. Zudem stellten die Beamten 345 getrocknete Cannabisstränge mit Blüten sowie rund 1.400 Gramm getrocknetes Cannabiskraut sicher, teilte die Exekutive mit.

Die Polizisten waren aufgrund eines anonymen Hinweises zu der Wohnung gefahren. Schon in der näheren Umgebung des Wohnhauses sei deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar gewesen. Der 35-jährige Bewohner ließ die Beamten schließlich freiwillig in seine Wohnung. Der Österreicher wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Er war bei einer ersten Einvernahme geständig und wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.