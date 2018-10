Nationalrat: Grenzkontrollen-“Dringliche“ 3 - Sitzung beendet

Wien (APA) - Die von den NEOS einberufene Sondersitzung ist Freitagnachmittag mit der Ablehnung diverser Oppositionsanträge, etwa jenes der NEOS bezüglich einer Rücknahme der Grenzkontrollen, beendet worden. Die Positionen blieben während der gesamten Debatte die selben.

Die ÖVP hielt die Grenzkontrollen für unvermeidlich, um auch wieder Vertrauen der Bevölkerung in die EU herzustellen, für die Freiheitlichen sind sie so und so nötig, um den Import von Kriminalität zu verhindern. NEOS und Liste Pilz sehen die Kontrollen hingegen als un-europäisch bzw. sinnlos. Die SPÖ forderte die Regierung auf, endlich für die viel beschworene Außengrenzensicherung in der Union zu sorgen.

Treffen werden sich die Abgeordneten schon wieder kommende Woche. Da sind Mittwoch und Donnerstag zwei reguläre Plenarsitzungen angesetzt, bei denen unter anderem die Indexierung der Familienbeihilfe und die umstritten Reform der Umweltverträglichkeitsprüfungen beschlossen werden.