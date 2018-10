EU-Wirtschaftskommissar in Italien: Appell für offenen Dialog

Rom (APA) - Der EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hat am Freitag den italienischen Außenminister, Enzo Moavero Milanesi, getroffen, um über Italiens umstrittenen Budgetplan zu diskutieren. Dabei wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, einen „loyalen und konstruktiven Dialog“ offen zu halten, verlautete es aus dem Außenministerium in Rom.

Moscovici betonte, dass in Italien die Kluft zwischen Armen und Reichen seit den Krisenjahren zugenommen habe. Es sei daher wichtig, die Spirale der sozialen Ungerechtigkeit zu durchbrechen. „Die Euro-Zone kann nur dann überleben, wenn Wohlstand geteilt wird“, so Moscovici.

Die EU-Kommission hatte Italien am Donnerstag eine „beispiellose“ Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vorgeworfen. Die Abweichung sei „beispiellos in der Geschichte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes“, schrieb die EU-Kommission am Donnerstag in einen Brief an die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte und forderte Rom zu „Klarstellungen“ bis Montagmittag auf.

EU-Wirtschaftskommissar Moscovici traf am Donnerstagabend Italiens Wirtschaftsminister Giovanni Tria in Rom. Defizitpläne von 2,4 Prozent im kommenden Jahr seien unannehmbar. Italiens Wachstumsprognosen seien unrealistisch, mahnte der Franzose.