Nachrichten leicht verständlich - Freitag, 19.10.

Kandidaten-Liste der SPÖ für Europawahl ärgert Landeshauptmann Kaiser

Wien - In 8 Monaten sind Europawahlen. Für diese Wahlen hat die SPÖ nun eine eigene Kandidaten-Liste festgelegt. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ist sehr verärgert über die Liste. Denn sein Sohn Luca Kaiser ist nur auf Platz 9 gereiht. Damit hat er kaum eine Chance, nach der Wahl in das Europäische Parlament zu kommen. Die Reihung auf der Kandidaten-Liste ist aber noch nicht endgültig. Bis zum nächsten Treffen der Partei am 24. November in der oberösterreichischen Stadt Wels kann die Liste noch geändert werden.

Maulkorb-Pflicht für Kampfhunde kommt doch noch nicht

Wien - Die Parteien SPÖ und Grüne wollen in Wien eine Änderung bei dem Tierschutzgesetz. Die eigentlich geplante Maulkorb-Pflicht für sogenannte Kampfhunde kommt jetzt aber doch noch nicht. Die Grünen wollen nämlich noch genauer darüber beraten. Es ist aber wahrscheinlich, dass eine Maulkorb-Pflicht später kommt. Die anderen Neuerungen von dem Gesetz sollen am 25. Oktober beschlossen werden. Eine dieser Neuerungen ist zum Beispiel ein Alkohol-Limit von 0,5 Promille für Besitzer von Kampfhunden.

Erklärung: Kampfhund

Als Kampfhunde bezeichnet man Hunde-Arten, die besonders gefährlich sein sollen. Es gibt sogar eine eigene Liste, auf der diese Hunde-Arten stehen. In Wien braucht man für einen Kampfhund einen eigenen Führschein.

Das Albertina-Museum bekommt die Essl-Kunstsammlung

Wien - Die Familie Essl besitzt eine sehr berühmte Kunstsammlung, die mehr als 1.300 Kunstwerke umfasst. Nun schenkt Karl Heinz Essl seinen Teil der Sammlung dem Albertina-Museum in Wien. Der andere Teil der Sammlung gehört dem Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner. Haselsteiner behält auch in Zukunft seinen Teil der Sammlung. Durch die Schenkung von Essl können aber bald mehr Menschen die Kunstwerke sehen. Der Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder freut sich sehr über das Geschenk. Er glaubt, dass ganz Österreich eine Freude an der Sammlung haben wird.

1.000 Meter langes Spinnennetz in Griechenland entdeckt

Thessaloniki - Bei einem See in Griechenland haben mehr als 100.000 Spinnen ein riesiges Spinnennetz gewebt. Es ist insgesamt rund 1.000 Meter lang. Das Netz hängt über Büschen und kleinen Bäumen am See-Ufer. Es ist ungewöhnlich, dass so viele Spinnen auf einmal zusammenleben. Spinnen-Experten glauben, dass das warme Wetter im Oktober ein Grund dafür ist. Weil es so warm ist, gibt es sehr viele Mücken. Dadurch haben die Spinnen viel zu fressen und können sich vermehren. Wenn es wieder kühler wird und regnet, wird das riesige Netz wieder weniger.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++