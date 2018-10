Linzer Europarechtler: „Gold Plating“ bringt Handlungsspielraum

Wien (APA) - Der Linzer Europarechtler Franz Leidenmühler hat die Politik daran erinnert, dass strengere nationale Vorschriften als EU-Mindeststandards („Gold Plating“) oft aus einem Schutzmotiv (u.a. bei Sozialem und Umwelt) heraus entstanden sind.“ Die Bewahrung mitgliedsstaatlicher Handlungs- und Gestaltungsspielräume spricht für die Sinnhaftigkeit von Gold Plating“, sagte Leidenmühler am Freitag in Wien.

Der Rechtsprofessor an der Kepler Universität Linz hat im Auftrag der Arbeiterkammer Wien eine 77-seitige-Studie zur „Entbürokratisierung und Deregulierung im unionsrechtlichen Kontext - Wer hat den Nutzen?“ verfasst. Nachdem die Rechtsnormen auf EU- und Staatenebene auf die Kostenbelastung vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen untersucht würden, gebe es eine „gewisse Schlagseite zulasten von mehr als betriebswirtschaftlichen Kostenfaktoren angesehenen gesellschaftlichen Zielen“, wie etwa dem Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz, so sein Fazit.

„Irritierend“ für den Rechtsprofessor ist, dass die Ablehnung des „Gold Plating“ im ÖVP/FPÖ-Regierungsprogramm „in einem unauflösbaren Widerspruch zur Betonung der herausragenden Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips“ steht. Durch eine „stoische“ 1:1-Umsetzung unionsrechtlicher Minimalvorgaben nehme sich die Regierung die Möglichkeit, gesellschaftlich relevante Standarderhöhungen vorzunehmen.

Verfassungsdienst-Sektionschef Gerhard Hesse betonte bei der Diskussion der Studienergebnisse am Freitag, dass es nicht Ziel des Justizministeriums sei, „Umwelt- und Sozialstandards zu senken“. Es gehe vielmehr darum, die nicht gerechtfertigte Übererfüllung von EU-Recht und überbürokratische Elemente abzubauen. In den nächsten Wochen soll es dazu einen Gesetzesvorschlag geben, der dann sechs Wochen in Begutachtung geht. Justizminister Josef Moser (FPÖ) hatte im Sommer bereits erklärt, dass es beim Rückbau von Vorschriften auf EU-Mindeststandards „in keiner Weise“ beabsichtigt sei, „Arbeitszeitgesetz, Ausländerbeschäftigung oder Sozialstandards damit zu reduzieren“.

Die Gewerkschaft will diesen Ankündigungen nicht ganz trauen. Unternehmen seien die einzigen Profiteure beim „Bürokratieabbau“, sagte die GPA-Chefin Barbara Treiber. „Die Panik ist nicht unbegründet.“ Bisher habe die ÖVP/FPÖ-Regierung eins zu eins umgesetzt, was die Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer wollten. Greenpeace-Sprecher Lukas Hammer erinnerte daran, dass Österreich in manchen Bereichen nicht die EU-Mindeststandards einhalte. Es gebe 20 EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich im Umweltbereich. Die „neoliberale Agenda“ der Regierung habe sich etwa beim Standortentwicklungsgesetz und der UVP-Novelle gezeigt.