EU-Asien-Gipfel - China will „Diamant-Zeitalter“ mit Großbritannien

Brüssel (APA) - Die britische Premierministerin Theresa May hat den EU-Asien-Gipfel für ihre Bemühungen zur künftigen Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China genutzt. May und der chinesische Regierungschef Li Keqiang wollten laut eigener Aussage nach einer „goldenen Ära“ zwischen beiden Ländern nun ein „diamantenes Zeitalter“ einleiten.

May informiert Li auch über die laufenden Brexit-Verhandlungen. Die britische Regierungschefin betonte am Freitag in Brüssel, sie wolle in der Zukunft die wirtschaftliche Bande mit China stärken, einschließlich der Handelsbeziehungen.