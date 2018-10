CHRONIK - Termine von Sa, 20.10.18 bis Mo, 22.10.18

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Samstag, 20. Oktober 2018

WIEN - CI Kongress der United European Gastroenterology

XI (UEG) „Gastroentereologie und Hepatologie -

Forschung, neue Erkenntnisse“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.ueg.eu/home

(bis 24.10.)

(Austria Center Vienna, 22., Bruno-Kreisky-Platz

1) - 10:00 AI Versammlung des sozialdemokratischen LGBTI-

CI Netzwerks Rainbow Rose zum Thema „LGBTIQ policies

für the European Elections 2019“ mit u. a. SPÖ-EU-

Delegationsleiterin Regner

(ega, 6., Windmühlgasse 26) - 12:00 II Radioreihe „Im Journal zu Gast“ mit Innenmin.

CI Kickl (FPÖ)

(Ö1)

BURGENLAND Bad Sauerbrunn - 15:00 CI Fototermin „Eröffnung ‚Alles Gans‘“ mit LR

Petschnig (FPÖ), Landtagspräsident Illedits (SPÖ),

Anton (Direktor Tourismus Burgenland)

(Kurpark)

Eisenstadt - 08:00 CI Fototermin anl. Besuch Ausbildungsstätte der

II Rekruten von Angehörigen

(Martin-Kaserne Eisenstadt, Ing.-Hans-Sylvester-

Straße 6)

Neusiedl am See - 12:30 CI Fototermin Rotes Kreuz Burgenland

Landeskatastrophenübung

(Rot-Kreuz Bezirksstelle Neusiedl am See, Rot-

Kreuz-Gasse 27)

Oberwart - 18:00 CI Festakt „50 Jahre Burgenländisch-Ungarischer

Kulturverein“

(OHO Offenes Haus Oberwart, Lisztgasse 12)

NIEDERÖSTERREICH Schwechat - 07:00 WI Festakt und Fototermin Flughafen Wien AG anl. neue

CI Langstrecken-Verbindung Shenzhen – Wien der

chinesischen Hainan Airlines

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Flughafen Wien, VIP-Terminal, Steinriegelweg/Ecke

B9)

STEIERMARK Graz - 09:00 CI Tagung Naturschutzbund Stmk „Nutzungs- und

Klimawandel bedrohen die Alpen-Biosphäre“ mit u.a.

Gep, Berg, Türk, Maraun (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Uni Graz/ Institut für Pflanzenwissenschaften, HS

32.01, Holteigasse 6)

Mariazell - 17:00 AI PG „Internationale Shrines of Europe Tagung von

II 19. bis 21. Oktober in Mariazell“

CI (Rathaus, Pater Hermann Geist-Platz 1)

TIROL Innsbruck - 12:30 CI PK „Vermisste schneller finden - Neue Technologie

im Hubschraubereinsatz“ mit Veider (GF Bergrettung

Tirol), Steinwall (CEO RECCO AB), Albrecht

(Flugpolizei Vorarlberg)

(Messe Innsbruck, Treffpunkt: Eingang Ost, Ing.

Etzel-Straße)

FRANKREICH Kourou * 03:45 CA Start der europäischen Sonde BepiColombo zum

XA Planeten Merkur

(geplant)

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Sonntag, 21. Oktober 2018

WIEN - CI Forts. Kongress der United European

XI Gastroenterology (UEG) „Gastroentereologie und

Hepatologie - Forschung, neue Erkenntnisse“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.ueg.eu/home

(bis 24.10.)

(Austria Center Vienna, 22., Bruno-Kreisky-Platz

1) - 11:00 CI Buchpräsentation Verlag ecowin, Hitradio Ö3

MI „Interview mit dem Leben - ‚Best of‘ Ö3-Frühstück

bei mir“ mit u.a. Claudia Stöckl (Autorin), Dagmar

Koller, Eva Glawischnig, Matthias Strolz, Rudi

Klausnitzer, Toni Faber (nur mit Einladung)

(Motto am Fluss, 1., Franz-Josefs-Kai 2) - 11:30 SI TENNIS/Erste Bank Open

CI ProAm-Turnier mit u.a. Thomas Muster, Clemens

Trimmel, Toni Polster, Viktor Gernot, Clemens

Doppler

(Colony Club, 14., Helene-Odilon-Gasse 1) - 22:00 CI Polit-Talk „Im Zentrum“ zu „Volle Städte, leere

II Dörfer – wächst die Kluft zwischen Stadt und

Land?“ mit u.a. ehem. LH Schausberger (Salzburg),

Innsbrucker Bgm. Willi, Schauspieler Moretti,

Schriftstellerin Scholl, Raumplanerin Weber

(ORF2)

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Montag, 22. Oktober 2018

WIEN - CI Forts. Kongress der United European

XI Gastroenterology (UEG) „Gastroentereologie und

Hepatologie - Forschung, neue Erkenntnisse“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.ueg.eu/home

(bis 24.10.)

(Austria Center Vienna, 22., Bruno-Kreisky-Platz

1) * CI 12:15 PK mit u.a. UEG-Präs. Fockens

XI (Austria Center Vienna, Raum 1.86, Level 1,

22., Bruno-Kreisky-Platz 1)

- 09:15 WI PK anl. Präsentation „Life Science Austria 2018“

CI mit Wirtschaftsministerin Schramböck, aws-GF

XI Sagmeister (Austria Wirtshaftsservice), CEO

Grassauer (Marinomed)

(Wirtschaftsministerium, 5. Stock, Pressezentrum,

1., Stubenring 1) * 10:00 KI PK „Österreich aus der Luft - erste Crowdsourcing-

CI Kampagne der Österreichischen Nationalbibliothek“

XI mit GD Rachinger, Mayr (Leiterin Digitale

Bibliothek)

(Nationalbibliothek, 1., Josefsplatz 1) - 10:00 II Tagung Armutskonferenz „Das ist doch das

CI Mindeste!“ zur Mindestsicherung

https://tinyurl.com/ycxgybqp

(Oesterreichische Kontrollbank, Reitersaal, 1.,

Strauchgasse 1-3) * 10:00 CI Prozess wegen Betrugs und organisierter

Schwarzarbeit „Wiener Gebietskrankenkasse um rund

fünf Millionen Euro geschädigt“

(Straflandesgericht, Saal 211, 8.,

Landesgerichtsstraße 11) - 10:30 CI +++ ABGESAGT +++

WI PK BMVIT, Asfinag „Neue Richtlinie für besseren

Lärmschutz an Österreichs Autobahnen und

Schnellstraßen“ mit Verkehrsmin. Hofer,

Vorstandsdir. Zipperer (Asfinag)

(BMVIT, 8. Stock, Medienzentrum, 3.,

Radetzkystrasse 2) - 11:00 WI PG anl. Grundsteinlegung für das erste

CI Wohnbauprojekt der Wiener Wohnbau-Offensive mit

u.a. BV Nevrivy, StR Gaal, Molnar (Neues Leben),

Petritz (Migra), Seifert (WOGEM)

(Wohnbauprojekt, 22., Kapellenweg 35) - 11:30 CI +++ ABGESAGT +++

WI PG Österreichischer Verband der

Immobilienwirtschaft (ÖVI) „Klingelschilder und

die DSGVO“ mit Schweiger (Rechtsanwalt,

zertifizierter Datenschutzbeauftragter), Kothbauer

(Jurist der online hausverwaltung u.

immobilientreuhand gmbh), ÖVI-GF Holzapfel

(ÖVI, 4., Favoritenstraße 24/11) * 13:00 II PK Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV)

CI „Bundesheer-Leistungsschau am Nationalfeiertag“

mit Verteidigungsmin. Kunasek

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Pressezentrum beim Burgtheater, 1.) * 17:00 CI Runder Tisch Bundesministerium für Arbeit,

Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

(BMASGK) zum Thema Hundehaltung in Österreich mit

u.a. Min. Hartinger-Klein, den zuständigen

Landesräten

18.30 Uhr: Pressestatement

(BMASGK, 1., Stubenring 1) - 17:30 CI PG und Tasting: „elexir - der ‚Happytizer‘ als

neue Getränkekategorie“ mit u.a. Möseneder

(Gründer und Gf elexir), Deutschmann (Gf Green

Rocket), Prokop (Gf CleverClover)

(Do & Co, 1., Stephansplatz 12) * 17:30 CI Verleihung „L‘Oreal Österreich Stipendien for

XI Women in Science“ mit Wissenschaftsminister

Faßmann (ÖVP), Haag (Präs. Österreichische UNESCO-

Kommission), ÖAW-Präs. Zeilinger, L‘Oreal-Gf

Fassbender (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(ÖAW, 1., Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2) - 18:00 CI Eröffnung ScienceCenter-Netzwerk „Wissens°raum -

XI Die Werkstatt für Neugierige“

(5., Reinprechtsdorfer Straße 1c) - 19:00 CI Vortrag Wiener Vorlesungen „Die Neugier in der

XI Wissenschaft. Junge Wissenschaftstalente über die

Triebfeder ihres Tuns“ von Helga Nowotny; anschl.

Gespräch mit u.a. Nowotny, Eichmair (Lehrstuhl für

Global Analysis, Uni Wien), Oberzaucher

(Verhaltensbiologin) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/6yMjKAY7

(ORF-RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a) - 19:00 CI Veranstaltung Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG)

XI „Weinherbst 2018“ (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Raiffeisenhaus Wien, 2., Friedrich-Wilhelm-

Raiffeisen-Platz 1)

BURGENLAND Eisenstadt - 10:00 CI PK „PVÖ Burgenland startet Kooperation mit ‚24

Stunden Burgenland extrem‘“ mit PVÖ-

Verbandspräsident Kostelka, PVÖ-Landespräsident

Bieler, Monte (Mitorganisator 24 Stunden

Burgenland extrem)

(Rotes Haus, Medienraum, Permayerstraße 2) - 11:00 CI Festakt „Eröffnung des sanierten und erweiterten

XI BG/BRG/BORG Kurzwiese“ u. a. mit LH Niessl (SPÖ),

Wiltschek (Bundesimmobiliengesellschaft),

Bildungsdirektor Zitz

(BG u. BRG Eisenstadt, Kurzwiesenweg 1)

KÄRNTEN Klagenfurt * 11:45 CI Prozess gegen einen Mann wegen Tierquälerei (hat

laut Anklage eine deutsche Dogge im Schwitzkasten

zu Boden gedrückt und gewürgt)

(Landesgericht Klagenfurt, VS 129, Dobernigstraße

2)

NIEDERÖSTERREICH Klosterneuburg - 09:30 CI Tagung „Die Rolle der kompetitiven

XI Forschungsförderung in der Wissenschaft“

(IST Austria, Am Campus 1)

Teesdorf - 09:00 CI Medienaktion Hilfsgemeinschaft der Blinden und

Sehschwachen Österreichs, ÖTC „Autofahren für

Blinde und Sehbehinderte unter Anleitung zwei

speziell geschulter Fahrinstruktoren“

(ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Teesdorf, Triester

Bundesstraße 120)

OBERÖSTERREICH Linz - 10:30 CI PK pro mente OÖ. „Wege aus der Krise - wenn

psychische Erkrankungen akut werden. 10 Jahre

Linzer Sozialpsychiatrisches Ambulanzzentrum“ mit

u.a. Landesrätin Haberlander (ÖVP), Landesrätin

Gerstorfer (SPÖ), Bgm. Luger (SPÖ), Ärztl. KUK-

Leiter Brock

(OÖ. Presseclub Saal A, Landstraße 31) - 12:00 CI PK Tourismusverband Linz „Auszeichnung mit dem

WI European Smart Tourism Award in der Kategorie

Cultural Heritage & Creativity“ mit u.a. StR Lang-

Mayerhofer (ÖVP), Tourismusdirektor Grubauer

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31)

Wels * 13:30 CI Forts. Prozess nach Home-Invasion in Wels (Urteil

geplant)

(Landesgericht Wels, Saal 22, Maria Theresia-

Straße 12)

SALZBURG Salzburg - 09:00 CI Prozess gegen 48-jährigen Kroaten, u. a. „Auf

II Facebook Fotos mit Hitlergruß gepostet“

(Landesgericht Salzburg Ersatzquartier

Weiserstraße, E18, Weiserstraße 22) - 14:15 CI Prozess „Zwei Graffiti-Sprüher sollen Fassaden in

Hallein u.a. mit „Fuck Israel und „Bozkurt“

beschmiert haben“

(Landesgericht Salzburg Ersatzquartier

Weiserstraße, E3, Weiserstraße 22)

STEIERMARK Graz * 09:00 II Prozess-Forts. gegen 14 Staatsverweigerer wegen

CI u.a. Bestimmung zum Hochverrat

(Straflandesgericht Graz, Conrad-v.-Hötzendorf-

Straße 41) - 09:30 II PK Verteidigungsministerium „Leistungsschau am

CI Nationalfeiertag“ mit u.a. Min. Kunasek (FPÖ)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Media Center Rathaus, Hauptplatz) * 10:30 II PG Land Stmk. „Präsentation des Sozial- und

CI Armutsberichts im Landtag - Schwerpunkte im Kampf

gegen die Armut“ mit LR Kampus (SPÖ)

(Landhaus Graz, Büro LR Kampus, Herrengasse 16) - 16:00 CI Symposion Medizinische Universität Graz,

XI Initiative Gehirnforschung Steiermark (INGE St.)

„Denken und Lernen - Fakten und Mythen“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://gehirnforschung.at/

(Karl-Franzens-Universität, Aula,

Universitätsplatz 3)

Leoben - 09:30 CI +++ ABGESAGT +++

II Prozessforts. gegen ehemaligen Bürgermeister wegen

des Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Untreue

(Causa „Wipfelwanderweg Rachau“)

(Landesgericht Leoben, Dr. Hanns-Groß-Straße 7)

TIROL Innsbruck - 10:00 KI PK Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft (TLM)

CI „Tag der offenen Tür und Barrierefreiheit in den

Tiroler Landesmuseen“ u.a. mit Landesrätin Fischer

(Grüne), Meighörner (Direktor Landesmuseen), Kafka

(Vorsitzende Tiroler Monitoringausschusses)

(Tiroler Volkskunstmuseum, Universitätsstraße 2)

