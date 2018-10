US-Börsen zur Eröffnung etwas fester erwartet

New York (APA/dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss ein Stück weit von ihren Vortagesverlusten erholen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart am Freitag 0,46 Prozent höher auf 25.495 Punkte. Am Donnerstag hatte die Furcht vor deutlich steigenden Leitzinsen die Kurse auf Talfahrt geschickt, nachdem die US-Notenbank auf ihrer jüngsten Sitzung über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert hatte.

Am Freitag sorgten einige erfreuliche Unternehmensnachrichten für Lichtblicke. So steckt der weltgrößte Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) die Effekte aus dem starken Dollar besser weg als erwartet. Damit zogen die Aktien im vorbörslichen US-Handel um gut 5 Prozent an.

Der ebenfalls im Dow notierte Kreditkarten-Riese American Express verdient dank brummender US-Wirtschaft, ausgabefreudiger Kunden und niedrigerer Steuern weiter glänzend. Für die Papiere ging es vorbörslich um mehr als 1 Prozent nach oben.

Für die Anteilsscheine von Paypal ging es vorbörslich sogar um gut 7 Prozent nach oben. Der im Zuge der boomenden US-Wirtschaft florierende Internethandel bescherte dem Bezahldienst Paypal im Sommer gute Geschäfte.

Unter Druck aber könnten die Aktien von DowDupont geraten. Nur knapp ein Dreivierteljahr vor der geplanten Abspaltung schreibt der Chemieriese Milliarden auf seine Agrar-Tochter ab. Die Papiere gaben vorbörslich um 1,5 Prozent nach.

Darüber hinaus sollten die Anteilsscheine von Walt Disney nach einem positiven Analystenkommentar im Auge behalten werden. Der Medien- und Unterhaltungskonzern habe den richtigen Aktivitätenmix, um erfolgreich zu sein, schrieb der Experte Kannan Venkateshwar von der britischen Investmentbank Barclays. Die Papiere gewannen vorbörslich 1,6 Prozent.

