AUSSENPOLITIK - Termine von Sa, 20.10.18 bis Mo, 22.10.18

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Samstag, 20. Oktober 2018

WIEN - 10:00 AI Versammlung des sozialdemokratischen LGBTI-

CI Netzwerks Rainbow Rose zum Thema „LGBTIQ policies

für the European Elections 2019“ mit u. a. SPÖ-EU-

Delegationsleiterin Regner

(ega, 6., Windmühlgasse 26)

STEIERMARK Mariazell - 17:00 AI PG „Internationale Shrines of Europe Tagung von

II 19. bis 21. Oktober in Mariazell“

CI (Rathaus, Pater Hermann Geist-Platz 1)

St. Ulrich im Greith - 19:30 KI Vortrag „Steiermark/Stajerska: Der Grenzraum 1918

AI bis 1991“ von Univ.-Prof. Stefan Karner

EU

EUROPÄISCHE UNION/ITALIEN/FRANKREICH/MALTA * AA Debatte über Flüchtlings- und Asylpolitik in

AFGHANISTAN

AFGHANISTAN Kabul * AA Parlamentswahlen in Afghanistan - Urnengang in

Kandahar verschoben - Taliban drohen mit Angriffen

DEUTSCHLAND (BAYERN) München - AA Nach Beginn der Koalitionsverhandlungen in Bayern

GROSSBRITANNIEN London * 13:00 AA Demonstration für ein zweites Brexit-Referendum

(Ortszeit: 12:00 Uhr GMT+1)

ITALIEN/EU-WEIT Rom/EU-weit * AA Budgetstreit zwischen Italien und der EU-

WA Kommission

LIBYEN Tripolis - AA 7. Jahrestag der Gefangennahme und Tötung des

libyschen Machthabers Gaddafi

TAIWAN Taipeh * AA Demonstration für ein Unabhängigkeitsreferendum

TÜRKEI/SAUDI-ARABIEN Istanbul/Riad * AA Ermittlungen nach mutmaßlichem Tod des saudi-

MA arabischen Journalisten Khashoggi - Druck auf

Saudi-Arabien

USA/MEXIKO Washington/Mexiko-Stadt * AA Nach Drohung von US-Präsident Trump zur Schließung

der US-Mexiko-Grenze wegen Massenflucht aus

Zentralamerika

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 21. Oktober 2018

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen * AA Landtagswahlen in Südtirol und Trentino

(Landhaus I, Silvius Magnago Platz 1) * AA 08:30 Landtagswahlen: Stimmabgabe von Südtirols

LH Kompatscher (SVP)

(Völs, Gemeindeamt , Dorfstraße 14)

POLEN Warschau * AA Regionalwahlen in Polen

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 22. Oktober 2018

WIEN - 15:00 AI Seminar Wiener Institut für Internationale

WI Wirtschaftsvergleiche (WIIW) „Will we eliminate

poverty by 2030? An assessment based on the Growth

Elasticity of Poverty“ mit Fanny Dellinger

(Universität Innsbruck) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(WIIW, 6., Rahlgasse 3) - 16:00 AI Diskussion Institut für die Wissenschaften vom

Menschen (IWM) „Building ‚Hybrid‘ Democracies -

How Foreseeable Were Eastern Europe‘s Troubles?“

mit u.a. Ungureanu (Historikerin), Anghel

(University of Bucharest)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/bbvMARrL

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), 9., Spittelauer Lände 3) - 18:00 KA Vortrag Center for Israel Studies „Israel - die

AA ersten 70 Jahre“ von Rolf Steininger

http://go.apa.at/zZG7z43z

(Campus der Universität Wien, Hof 1.11, 9.,

Spitalgasse 2) - 18:00 AI Diskussion Wiener Institut für Internationale

WI Wirtschaftsvergleiche (WIIW), Botschaft der

Ukraine „Ukraine“s Economic Development and the EU

Association Agreement „ mit u.a. ukrainischem

Botschafter Scherba, Swoboda (WIIW), Repko (Center

of Economic Strategy CES, Ukraine), Miklos

(SAGSUR)

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a) - 18:00 AI Buchpräsentation „Epochenwechsel. Unser digital-

autoritäres Jahrhundert“ mit Wolfgang Petritsch

(Autor)

(Präsidentschaftskanzlei, 1., Ballhausplatz,

Hofburg, Leopoldinischer Trakt) - 18:30 AI Diskussion Vienna School of International Studies

„The Peace Process of the Korean Peninsula:

Analysis and Forecast“ mit u.a. südkoreanischem

Botschafter Dong-ik Shin, Joonhyung Kim (Handong

Global University), Gärtner (IIP), Kane (IIP)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/9PlPneLt

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a) - 18:30 WI „Weis(s)er Salon“ Weis(s)e Wirtschaft

II „Digitalsteuer - Mehr als Symbolpolitik?“ mit

AI Bernhofer (AK), Heiter IV), Thomasberger (Siemens)

, Schanz (Ludwig-Maximilian-Univ., München)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Presseclub Concordia, Konferenzsaal, 1.,

Bankgasse 8) * 19:00 AI Buchpräsentation „Weltmacht China“ mit Raimund Löw

(Autor), Kerstin Witt-Löw (Autorin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15) - 19:00 AI Festival „Salam Orient“: Buchpräsentation Vienna

KI Institute for International Dialogue and

Cooperation (vidc) „Nach dem Putsch. 16

Anmerkungen zur ‚neuen‘ Türkei“ mit Ayse Cavdar

(Autorin, Historikerin), Mithat Sancar (HDP-

Abgeordneter) http://www.salam-orient.at/;

http://go.apa.at/AWpJB6U2

(Hauptbücherei, Veranstaltungssaal, 7., Urban-

Loritz-Platz 2a)

BURGENLAND Rust - 13:00 AI Int. Konferenz der European Partners against

Corruption (EPAC) and European contact-point

network against corruption (EACN) mit

Staatssekretärin Edtstadler (ÖVP)

(Seehotel Rust, Am Seekanal 2-4)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 18:30 AI Generalversammlung und Podiumsdiskussion Institut

für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) „Welches

Europa? Welche Visionen?“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Landhaus NÖ, St. Leopoldsaal, Haus 1A,

EU

EUROPÄISCHE UNION Straßburg - 17:00 AA Europaparlament tagt (22.-25.10.) ---------------------------------------------------------------------

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen * AA Nach Landtagswahl in Südtirol und Trentino (Landhaus I, Silvius Magnago Platz 1) * BILD 08:30 AA Presseerklärung von Landeshauptmann Arno

Kompatscher (SVP) nach der Landtagswahl

(Landhaus I, Pressesaal der Landesregierung,

Silvius Magnago Platz 1)

VATIKAN Vatikanstadt - AA Treffen Papst Franziskus mit kolumbianischem

Präsidenten Duque

