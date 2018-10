US-Börsen zur Eröffnung mit Gewinnen

New York (APA) - Nach den herben Verlusten des Vortages sind die US-Börsen am Freitag mit Gewinnen in den Handel gegangen. Am Donnerstag hatte die Furcht vor deutlich steigenden Leitzinsen die Kurse auf Talfahrt geschickt. Angesichts der angelaufenen Berichtssaison rückten heute hingegen berichterstattende Unternehmen mit teilweise deutlichen Kursaufbewegungen unter die Lupe.

Gegen 15.40 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index 0,45 Prozent auf 25.493,85 Zähler. Innerhalb des wichtigsten Index der Welt präsentierten einige Dow-Konzerne neue Zahlen. Procter & Gamble sprangen gleich um 6,69 Prozent nach oben. Die Aktien von American Express erhöhten sich um 2,88 Prozent.

Gegenüber diesen Werten zeigten sich die Anteilsscheine des Chemieriesen DowDuPont mit einem Kursminus 3,90 Prozent tiefer. Der Konzern hatte seine Agrar-Tochter abgeschrieben. Der Betrag belaufe sich auf 4,6 Milliarden US-Dollar, hatte das Unternehmen bereits am Donnerstag nach Börsenschluss in einer Pflichtmitteilung an die Aufsichtsbehörde SEC mitgeteilt. Begründet wurde die Maßnahme unter anderem mit gesenkten langfristigen Erwartungen bei Umsatz und Gewinn.

Darüber hinaus sollten die Anteilsscheine von Walt Disney nach einem positiven Analystenkommentar im Auge behalten werden. Der Medien- und Unterhaltungskonzern habe den richtigen Aktivitätenmix, um erfolgreich zu sein, schrieb der Experte Kannan Venkateshwar von der britischen Investmentbank Barclays. Die Papiere gewannen im US-Frühhandel 1,44 Prozent.

Bei den breiter gefassten Indizes wurden im Frühhandel ebenfalls Gewinne verbucht: Der S&P-500 Index stieg um 0,45 Prozent auf 2.781,22 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann 0,68 Prozent auf 7.536,13 Einheiten. Auch dort rückten neue Zahlen in den Fokus.

Für die Anteilsscheine von Paypal ging es um deutliche 8,98 Prozent nach oben. Der im Zuge der boomenden US-Wirtschaft florierende Internethandel bescherte dem Bezahldienst Paypal im Sommer gute Geschäfte.

