Verein Rettungshunde NÖ will Kindern die Hundesprache lernen

Sieghartskirchen (APA) - Der Verein Rettungshunde Niederösterreich hat sich als Ziel gesetzt, Kindern von vier bis 14 Jahren die sogenannte Hundesprache beizubringen. Im Rahmen des neuen Workshops „Kids&Dogs“ soll der Umgang mit den Tieren spielerisch erlernt werden. Der von spezialisierten Pädagogen betreute Kurs zielt laut Aussendung vom Freitag nicht nur auf Familien mit Hunden ab, sondern auf alle Kinder.

Erlernt werden sollen in den Workshops vor allem die „Calming Signals“. Dabei gehe es um die richtige Art des Herangehens an einen Hund. Behandelt werden sollen aber auch Zeichen, die jedes der Tiere versteht. Wenn man auch als Mensch erkennt und respektiert, was ein Hund sagt, können Unfälle vermieden werden, hieß es in der Aussendung.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) machte sich am Freitag in Sieghartskirchen selbst ein Bild vom ersten „Kids&Dogs“-Workshop. „Ich bin dem Verein Rettungshunde NÖ sehr dankbar, dass er sich in seinem Programm auch diesem wichtigen Thema Kinder und Hunde annimmt“, sagte sie. „Kinder sollen wissen, wie man sich einem Hund nähert, aber auch, ob der Hund diese Nähe überhaupt möchte.“ Der ÖVP-Landtagsabgeordnete Anton Erber, Obmann des Vereins Rettungshunde Niederösterreich, zeigte sich überzeugt, dass durch die Präventionsarbeit das Zusammenleben von Hundebesitzern mit Menschen ohne ein solches Tier verbessert wird.