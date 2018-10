APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 19. Oktober

Europäer setzen mit Asien-Gipfel Zeichen für Multilateralismus

Brüssel - Die EU-Regierungschefs suchen angesichts der weltpolitischen Alleingänge der USA auf einem Gipfel in Brüssel die Nähe zu Asien. Das Treffen sei ein wichtiges Signal für regelbasierten Welthandel und Multilateralismus, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Freitag beim EU-Asien-Gipfel (ASEM). Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, Österreich als exportorientiertes Land sehe „im Austausch mit den Asiaten vor allem wirtschaftliche Chancen“. Beim Gipfel kamen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit Spitzenpolitikern aus China, Russland, Japan, Australien und mehreren anderen Ländern der Region zusammen - insgesamt Vertreter aus mehr als 50 Staaten.

EuGH: Polen muss Zwangspensionierung von Richtern aussetzen

Luxemburg - Polen muss die umstrittene Zwangspensionierung von Richtern mit sofortiger Wirkung stoppen. Eine entsprechende einstweilige Anordnung erließ am Freitag der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Die Anordnung gilt sogar rückwirkend für die bereits pensionierten Richter des polnischen Obersten Gerichts. Sie war Anfang des Monats von der EU-Kommission in Brüssel beantragt worden. Die für die Verfolgung von Verstößen gegen EU-Recht zuständige Behörde ist der Ansicht, dass mit den Zwangspensionierungen gegen den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit verstoßen wird. Es werde insbesondere auch das Prinzip der Unabsetzbarkeit von Richtern untergraben, heißt es in Brüssel.

Europawahl: Zweikampf um Spitzenkandidatur der Sozialdemokraten

Brüssel - Das parteiinterne Rennen um die mögliche Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wird bei den europäischen Sozialdemokraten ein Zweikampf zwischen zwei EU-Kommissaren. Junckers derzeitiger Stellvertreter Frans Timmermans aus den Niederlanden und der Slowake Maros Sefcovic sind die einzigen Bewerber für die Spitzenkandidatur zur Europawahl im Mai 2019. Das teilte die Sozialdemokratische Partei Europas, der auch die SPÖ angehört, am Freitag mit. Die Entscheidung, wer im Mai ins Rennen um Wählerstimmen geht, fällt dann letztlich bei einem Parteikongress am 7. und 8. Dezember in Lissabon.

Ungarn hat Parlamentsvotum zu EU-Rechtsstaatsverfahren angefochten

Luxemburg/Budapest - Ungarn hat vor dem Gericht der Europäischen Union (EUG) einen Antrag zur Aufhebung des EU-Parlamentsbeschlusses eingereicht, das ein Rechtsstaatsverfahren gegen das Land auf den Weg gebracht hatte. Das gab das Luxemburger Gremium bekannt. Budapest argumentiert damit, dass die Abstimmung im EU-Parlament nicht regelgemäß gewesen sei. Das Europaparlament hatte am 12. September in Straßburg für die Einleitung eines sogenannten Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn gestimmt.

Irlands Premier warnt vor Rückkehr der Gewalt in Nordirland

Brüssel/Paris - Irlands Premierminister Leo Varadkar warnt vor einer Rückkehr der Gewalt in Nordirland, sollten die Brexit-Gespräche in die falsche Richtung laufen. Auch EU-Chefunterhändler Michel Barnier hält ein Scheitern des Brexit-Abkommens für möglich, wenn die Frage der Grenze zwischen Irland und Nordirland nicht geklärt wird. Die Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland ist einer der größten Streitpunkte bei den Brexit-Gesprächen. Nach dem für den 29. März 2019 geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der EU wäre die rund 500 Kilometer lange Grenze durch die irische Insel eine EU-Außengrenze. Irland will aber neue Grenzkontrollen zu Nordirland vermeiden.

Streit um italienischen Budgetentwurf geht weiter

Rom/Brüssel - Der Streit um den vorgelegten Budgetentwurf Italiens geht weiter. Die EU-Kommission hatte Rom am Donnerstag in einem Brief „beispiellose“ Abweichungen von den europäischen Budgetregeln vorgeworfen und „Klarstellungen“ bis Montagmittag verlangt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warnte am Freitag in Brüssel, wenn man Regeln breche und wie Italien von den Maastricht-Regeln abweiche, bedeute das, dass sich Italien nicht nur selbst gefährde, sondern auch andere. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici betonte am Freitag in Rom, es sei notwendig, einen „loyalen und konstruktiven Dialog“ offen zu halten.

USA schalten Welthandelsorganisation im Zoll-Streit ein

Genf - Die USA schalten im Handelsstreit mit der Europäischen Union, China, Kanada und Mexiko die Welthandelsorganisation WTO ein. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Tagesordnung für das Streitschlichtungsgremium hervor, das am 29. Oktober zusammentritt. Die Vereinigten Staaten wollen dabei klären lassen, ob die Gegenmaßnahmen auf ihre Importzölle für Stahl und Aluminium regelkonform sind. Umgekehrt wollen sieben WTO-Mitglieder - darunter die EU und China - die Rechtmäßigkeit der amerikanischen Stahl- und Aluminiumzölle klären lassen. Eine rasche Lösung der Konflikte ist nicht in Sicht: Es drohen jahrelange Rechtsstreitigkeiten.

Blümel freut sich auf Ende der EU-Ratspräsidentschaft

Wien - EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hat freimütig einbekannt, dass er das Ende der noch gut zwei Monate dauernden österreichischen EU-Ratspräsidentschaft herbeisehnt. „Ich freue mich auf das Ende des Jahres, weil es herausfordernd ist. Es ist wirklich herausfordernd“, sagte Blümel am Donnerstagabend bei der Eröffnung einer Migrationskonferenz in Wien. Blümel hob in seiner Rede auch die große Bedeutung hervor, die das Brexit-Votum am 23. Juni 2016 für seine eigene Sicht auf die Europäische Union gehabt habe. „Als ich am 24. Juni aufwachte, wachte ich in einer völlig anderen Welt auf“, sagte der EU-Minister. „Es war ein großer Schock“, sagte Blümel, der als Vorsitzender des EU-Brexit-Rates eine zentrale Rolle in der Abwicklung des britischen Austrittsprozesses spielt.