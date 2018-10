Causa Meinl European Land: Abschlussbericht ist fertig

Wien (APA) - In der Causa Meinl European Land (MEL) rund um den Banker Julius Meinl liegt nun der Abschlussbericht vor, berichtete die Meinl Bank am Freitag in einer Aussendung. In der Causa wird seit Jahren wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue sowie Kursmanipulation ermittelt - was in einer eintägigen U-Haft für Julius Meinl gipfelte. Nach der Zahlung einer 100-Mio.-Euro-Kaution kam er frei.

Der 900-seitige Bericht kommt erwartungsgemäß bei der Bank nicht gut weg. „Dieser Bericht stellt offensichtlich einen letzten untauglichen Versuch der Staatsanwaltschaft Wien dar, das vollkommen totgelaufene MEL Verfahren nochmals zu skandalisieren, aufzuwärmen und 10 Jahre sinnlose Verschwendung von Steuergeldern zu rechtfertigen bzw. zu vertuschen“, heißt es in der Aussendung.

Erstellt wurde der Abschlussbericht von der „Soko Meinl“ des Landeskriminalamtes Niederösterreich. Dieses bestätigte heute die Fertigstellung des umfangreichen Konvolutes der APA. Die Kaution von 100 Mio. Euro hat Meinl bereits zurückbekommen, die MEL firmiert inzwischen unter dem Namen Atrium. Julius Meinl und die anderen Beschuldigten weisen alle Vorwürfe zurück.

~ WEB http://www.meinlbank.com ~ APA412 2018-10-19/16:02