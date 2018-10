Zagreber Bürgermeister vom Amtsmissbrauch freigesprochen

Zagreb (APA) - Der langjähriger Zagreber Bürgermeister Milan Bandic ist am Freitag in einem Prozess um Amtsmissbrauch und Einflusshandel in der sogenannten „Stände-Affäre“ freigesprochen worden. Freisprüche gab es auch für seine beiden Mitangeklagten, berichteten kroatische Medien. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft USKOK warf Bandic und zwei Mitarbeitern vor, städtische Ressourcen für die konservative Gruppe „Im Namen der Familie“ missbraucht zu haben. Im Jahr 2014 hatte die Stadt Zagreb der Gruppe ihre Unterschriftenkampagne für die Änderung des Wahlrechts mit umgerechnet 40.000 Euro finanziert, indem ihr Stände zur Unterschriftensammlung für das Referendum kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Außerdem wurden aus der Stadtkasse die Flugblätter, Plakate und Radiowerbung für dei Kampagne bezahlt. Laut USKOK nützte Bandic seine Funktion aus, um seine persönlichen und politischen Interessen umzusetzen.

Das Landesgericht in Zagreb urteilte Medienberichten zufolge, dass Bandic in diesem Fall im Rahmen seiner Befugnisse und legitim handelte. Der Bürgermeister dürfe laut Statut die Schirmherrschaft über Veranstaltungen - auch über politische, wie in diesem Fall - übernehmen, wenn diese für die Stadt Zagreb wichtig seien, argumentierte der Richter den Freispruch. Die Schirmherrschaft könne auch finanzielle Unterstützung bedeuten, hieß es weiter. Wie das Gericht weiter betonte, unterstützte die Stadt bereits zuvor ähnliche Ereignisse.

Mit dem Urteil in der „Stände-Affäre“ endet der erste Korruptionsprozess gegen den Zagreber Bürgermeister vier Jahre nach seiner Festnahme. Nachdem die Anklage bereits 2015 eingereicht wurde, hat sich der Prozess jahrelang hinausgeschoben. Bandic geriet in die Kritik, das Verfahren mit verschiedenen Manövern absichtlich hinausgezögert zu haben. Nach Prozessbeginn in September wurde das Verfahren laut Medienberichten in einer Rekordzeit von gut einem Monat zu Ende geführt.

Unterdessen steht der Gerichtsprozess in der „Affäre Agram“, einem noch größeren Fall gegen Bandic, erst am Anfang. Bandic muss sich zusammen mit 13 Mitangeklagten aus führenden städtischen Unternehmen wegen mutmaßlicher Veruntreuung in Millionenhöhe und Günstlingswirtschaft verantworten.