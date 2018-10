Fall Khashoggi - NEOS-Anfrage zu König-Abdullah-Zentrum

Wien (APA) - Die NEOS haben angesichts des Falls des mutmaßlich ermordeten saudi-arbischen Journalisten Jamal Khashoggi eine parlamentarische Anfrage an das Außenministerium bezüglich des umstrittenen „König-Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog“ (KAICIID) in Wien gerichtet.

In dem am Freitag der APA übermittelten Anfrage-Text heißt es unter anderem, das Zentrum habe sich nie zu der derzeitigen Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien und nicht zu den Fällen der Auspeitschung des kritischen Bloggers Raif Badawi oder der vermeintlichen Ermordung des Journalisten Khashoggi geäußert.

Offizielles Ziel des im Oktober 2011 mit Beteiligung Österreichs gegründeten Zentrums sei es, den interkulturellen und interreligiösen Dialog weltweit zu fördern. Ein Abkommen zwischen Österreich und dem Zentrum garantiere mehrere Privilegien. So brauchten Vertreter Österreichs die Zustimmung des Generalsekretärs, um das Haus betreten zu dürfen. Das Zentrum unterliege auch nicht der österreichischen Gerichtsbarkeit und sei von Steuern und Zöllen in Österreich befreit, stellen die NEOS in der Anfrage fest.

Nach der Neuaufstellung des Zentrums im Jahr 2015 sei klargestellt worden, das Menschenrechtsfragen künftig klarer angesprochen werden sollten. Das stelle sich „aufgrund der einseitigen Finanzierung aus Saudi-Arabien als ein schwieriges Unterfangen“ dar. Die Mitarbeiter des Hauses seien laut Medienberichten an ein Mandat gebunden, das Saudi-Arabien, Spanien und Österreich zusammen mit dem Vatikan vorgegeben hätten. Dort sei festgelegt worden, dass sie sich nicht zu Einzelfällen äußern und nicht auf einzelne Länder eingehen dürfen.

„Es steht fest, dass Österreich durch Privilegien zur Förderung des Zentrums beiträgt. Es ist daher wichtig zu wissen, welche Projekte dieses Zentrum finanziert, mit was für einen Erfolg und in welcher Form Toleranz gegenüber Andersdenkenden gefördert wird“, wird in der Anfrage betont.

Zudem fragen die NEOS unter anderem: „Wie wirkt das Bestehen des KAICIID auf die religiöse Toleranz und Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien aus? Hat die Hochhaltung der Menschenrechte in der Präambel des Übereinkommens irgendwelche konkreten Auswirkungen auf die beteiligten Staaten? Wie viel wird das König Abdullah Zentrum der Republik Österreich von 2018-2022 voraussichtlich kosten?“