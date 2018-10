Gewinn-Messe - EVN-Chef sieht großen Nachholbedarf bei Stromspeichern

Wien/Maria Enzersdorf (APA) - Für das Erreichen des Klima- und Energiestrategie-Ziels einer zu 100 Prozent erneuerbaren Stromaufbringung in Österreich im Jahr 2030 sieht EVN-Chef Stefan Szyszkowitz noch großen Handlungsbedarf. Aus jetziger Sicht werde es 2030 ein Defizit von rund 8.000 MW Leistung geben, die vom Sommer in den Winter gebracht werden müssten. Zum Vergleich: Das Gaskraftwerk Mellach hat rund 840 MW Leistung.

Künftig seien nicht nur „andere Kraftwerke“, sondern auch neue Batterien nötig, die sich von herkömmlichen unterscheiden. Der Test chemischer Speicher habe ergeben, dass die Bevorratung einer elektrischen Leistung für 600 Haushalte 3 Mio. Euro koste. Gehe es um die Strommenge (Arbeit), so reiche diese zu dem Preis überhaupt nur für einen einzigen Haushalt für 700 Tage. Die jetzt getesteten Speicher seien also noch keine Antwort darauf.

Die EVN setze ihre thermischen Kraftwerke, die in den letzten Jahren im Schnitt jeweils 130 bis 160 Tage gelaufen seien, nur noch für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit ein. Abgerufen würden diese Anlagen aber zu einem Preis, der sich an schon abgeschriebenen Anlagen orientiere. „Das ist kein Anreiz für eine Neuinvestition“, kritisierte der EVN-Chef. Mit der jüngsten 3-jährigen Kontrahierungsvereinbarung, die die EVN und auch einige andere Versorger kürzlich mit dem Netzbetreiber APG abgeschlossen haben, habe man „nur Zeit gekauft“, so Szyszkowitz am Freitag auf der Gewinn-Messe in Wien. Auf dem Weg zu 2030 oder 2050 werde es ohne Gas aber nicht gehen, „sonst gehen bei uns die Lichter aus“.

Das 100.000-Dächer-Photovoltaik-Ziel der Regierung werde - als Baustein für die 2030er Ziele einer übers Jahr bilanziert 100 Prozent erneuerbaren Stromaufbringung - nicht ausreichen, warnte der EVN-Chef: „Wir bräuchten eigentlich 200.000 solche Anlagen pro Jahr, um auf die 100 Prozent zu kommen.“ Das sei ein enormes Ziel, das gehe bis hin in die Bauordnungen. Und für den Windkraft-Ausbau sei auch die Akzeptanz der Bürger nötig.

Auch für das Zuhause-Auftanken der E-Autos werde man sich noch etwas einfallen lassen müssen - hier gehe es weniger um die elektrische Arbeit, also das Stromvolumen, sondern um die Leistung. Derzeit gebe es daheim meist 6-kW- oder 8-kW-Anlagen, für E-Autos seien welche mit 22 kW nötig.

Für den Umbau des gesamten Stromsystems in die Energiezukunft gelte es 50 Mrd. Euro in die Hand zu nehmen, das sei selbst in 10 Jahren schwierig.

