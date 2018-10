Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis klar im Plus

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel klar fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 69,53 Dollar und damit um 1,28 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 80,50 Dollar gehandelt.

Nachdem die Ölpreise im Frühhandel noch auf der Stelle getreten waren, orientierten sie sich am Nachmittag klar nach oben. Der Brent-Ölpreis stieg wieder klar über die Marke von 80 Dollar. Die Analysten der Commerzbank rechnen auch die nächsten Wochen mit steigenden Ölpreise. Der Markt würde die Angebotsrisiken derzeit „zu entspannt“ sehen, heißt es in einem aktuellen Marktkommentar. Derzeit seien die Produktionsausfälle außerhalb der „Problemländer“ Iran und Venezuela so niedrig wie zuletzt im Frühling 2013. „Darauf zu setzen, dass dies dauerhaft so bleibt, wäre sehr gewagt“, konstatieren die Rohstoffexperten.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.227,36 Dollar und damit über dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.225,79 Dollar. Das Edelmetall profitierte im Späthandel vom etwas schwächeren Dollar. Dieser lag gegenüber den meisten Leitwährungen leicht im Minus.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 80,50 79,29 +1,53 WTI 69,53 68,65 +1,28 OPEC-Daily 78,25 79,50 -1,57 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.227,36 1.225,79 +0,13 Silber 14,65 14,57 +0,55 Platin 833,42 828,59 +0,58 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 144,60 144,80 -0,14 Kakao 2.153,00 2.145,00 +0,37 Zucker 378,80 378,60 +0,05 Mais 169,00 169,00 +0,00 Sojabohnen 885,00 890,50 -0,62 Weizen 206,00 205,75 +0,12 ~