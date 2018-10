Wiener Rentenmarkt kommt im Späthandel von Gewinnen etwas zurück

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Freitagnachmittag von seinen Gewinnen im Frühhandel wieder etwas zurückgekommen. In dieser Woche haben vor allem die zehn- und die zweijährige Bundesanleihe Kursgewinne verbucht.

Der Handel gestaltete sich zum Wochenschluss eher ruhig. Es standen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger hätten orientieren könnten. Am Nachmittag rückten Daten zum US-Immobilienmarkt in den Fokus. Die Verkäufe bestehender Häuser im September fielen überraschend deutlich. Sie sind im Vergleich zum Vormonat um 3,4 Prozent gesunken.

In der anstehenden Sitzung des EZB-Rats in der kommenden Woche werden „vermutlich keine Entscheidungen fallen“, schreibt der Helaba-Experte Ulf Krauss in einem Wochenausblick. Der formale Beschluss zum Ende des Kaufprogramms sei im Dezember zu erwarten. Vermutlich werde intern über die Situation in Italien, mögliche Risiken und die geldpolitischen Spielräume diskutiert, hieß es weiter.

Um 16.45 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 159,58 um 24 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (159,82). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 159,95. Das Tageshoch lag bisher bei 160,08, das Tagestief bei 159,41, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 67 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 785.844 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,44 (zuletzt: 1,44) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,66 (0,65)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,02 (-0,04) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,56 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 40 (zuletzt: 34) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 29 (28) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 23 (17) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 16 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 101,35 101,75 1,44 101,88 101,88 Bund 28/01 10 0,75 100,81 100,88 0,66 101 101 Bund 23/03 5 0,00 100,12 100,32 -0,02 100,33 100,33 Bund 20/01 2 3,90 107,73 107,83 -0,56 107,8 107,8 ~