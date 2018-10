Budapester Börse schließt tiefer - BUX büßt 0,80 Prozent ein

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Freitag klar tiefer den Handel beendet. Der ungarische Leitindex BUX reduzierte sich um 0,80 Prozent auf 37.185,93 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,6 (zuletzt: 14,6) Mrd. Forint.

In einer gemischten internationalen Börsenlandschaft absolvierte der ungarische Aktienmarkt einen tiefroten Wochenausklang. Auf Wochensicht ging in Budapest aber trotzdem eine sehr erfolgreiche Handelswoche mit einem Plus beim BUX in den vergangenen fünf Handelstagen von in Summe 2,3 Prozent zu Ende.

Am Berichtstag zeigte unter den Schwergewichten MOL mit einem satten Minus von 1,8 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die Pharmaaktie Gedeon Richter verbilligte sich um 0,9 Prozent. MTelekom gaben moderate 0,1 Prozent ab und die Aktionäre der OTP Bank konnten sich über ein Plus von 0,5 Prozent freuen.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 392,5 393 MOL 2.984 3.040 OTP Bank 10.350 10.300 Gedeon Richter 5.350 5.400 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA460 2018-10-19/17:49