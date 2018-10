Zwei Tote bei Explosion in russischer Feuerwerksfabrik

St. Petersburg (APA/dpa) - Bei einer Explosion in einer russischen Feuerwerksfabrik bei St. Petersburg sind am Freitag nach Behördenangaben zwei Mitarbeiter getötet worden. Fünf Menschen wurden nach dem Unfall in der Stadt Gattschina verletzt ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagten Ärzte.

Ein Arbeiter werde vermisst, meldete die russische Agentur Interfax. Durch die Explosion stürzte ein Drittel der 1.200 Quadratmeter großen Werkshalle ein, ein Brand brach aber nicht aus. In der Fabrik werden Feuerwerkskörper und Campingmöbel hergestellt.