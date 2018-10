Börse London schließt etwas fester

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt ist am Freitag mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Kurzzeitig war der britische Leitindex FTSE-100 am Vormittag in die Verlustzone gedreht, doch rettete er sich kurz nach Mittag wieder in die Gewinnzone.

Der FTSE-100 schloss letzten Endes bei 7.049,80 Punkten und einem Plus von 22,81 Einheiten oder 0,32 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 38 Gewinner und 63 Verlierer gegenüber.

Besondere Aufmerksamkeit kam heute InterContinental Hotels zu. Die Titel des Konzerns sackten am Freitag um 3,49 Prozent ab, nachdem ein Zwischenbericht veröffentlicht worden war.

Bei weiterer Betrachtung des Index fielen zudem die Anteilsscheine der Fluglinie Easyjet auf, die um 6,32 Prozent den letzten Platz im Index belegten. An der Spitze des Footsie setzten sich hingegen die Wertpapiere von Reckitt Benckiser. Sie schnellten um 3,76 Prozent nach oben.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA473 2018-10-19/18:12