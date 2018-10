Landwirt in Tirol von Stier attackiert und verletzt

Kitzbühel (APA) - Ein 78-jähriger Landwirt ist am Freitag auf einem Feld in Kitzbühel von einem Stier attackiert und verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann das Tier in Richtung Ausgangsgatter treiben, als es plötzlich den Kopf in seinen Bauchbereich stieß. Dadurch wurde der Landwirt auf das Holzgatter katapultiert, von wo er mit dem Kopf voran zu Boden stürzte. Er wurde in das Spital St. Johann geflogen.