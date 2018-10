Europas Börsen gehen uneinheitlich ins Wochenende

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Börsen sind am Freitag uneinheitlich aus dem Handel gegangen, nachdem die meisten Indizes des Euroraums im Verlauf zuerst klar in die Verlustzone gedreht hatten. Die Eröffnung an der Wall Street und besänftigende Worte bezüglich des Haushaltsstreits zwischen Rom und Brüssel ließen einige Barometer aus dem Feld der Verlierer zurückkommen oder zumindest auf moderatere Verluste zurückweichen.

Zu guter Letzt ging der Euro-Stoxx-50 um geringe 0,02 Prozent tiefer bei 3.210,82 Zähler aus dem Handel. Auch der italienische FTSE MIB, der zeitweise mehr als einen Prozent abgegeben hatte, stieg mit einem geringeren Abschlag von 0,04 Prozent bei 19.080,16 Einheiten aus.

Weil ein Konflikt zwischen der EU-Kommission und der Regierung in Rom immer mehr zu eskalieren drohte, unternahm EU-Kommissar Pierre Moscovici vor dem Wochenende den Versuch, die Situation etwas zu deeskalieren - auch wenn er zuvor von schweren Verstößen gegen die Regeln der Eurozone gesprochen hatte. In Rom zeigte sich der Franzose zuversichtlich, dass man die Differenzen mit der italienischen Regierung beilegen könne. Die EU werde sich nicht in die Wirtschaftspolitik des Landes einmischen.

Der französische CAC-40 ging indes mit Blick aufs Nachbarland Italiens um 0,63 Prozent tiefer bei 5.084,66 Stellen aus dem Handel. Innerhalb des Pariser Börsenbarometers standen die Titel von Michelin nach frischen Zahlen im Zentrum. Der Reifenhersteller ließ den Umsatz im dritten Quartal zwar steigen, nur dürfte dies Investoren nicht genügt haben. Die Aktien rutschten um 11,28 Prozent ab. Das Sentiment in der Branche schwappte wiederum auf andere Reifenhersteller über: Pirelli verloren in 5,05 Prozent. Die deutschen Continental-Titel gaben um 4,54 Prozent nach.

Bei den französischen Einzelwerten in der zweiten Reihe waren ebenfalls deutliche Abschläge zu sehen: Die Wertpapiere der Sopra Steria Group brachen um mehr als 25 Prozent ein, nachdem der IT-Konzern seine Gewinnprognose nach unten geschraubt hatte.

Aber nicht nur in Südeuropa waren teils starke Verluste verbucht worden. Auch an der Stockholmer Börse verlor der OMX Stockholm 30 heute 0,79 Prozent auf 1.531,66 Einheiten. Im skandinavischen Index konnte eine positive Zahlenvorlage des Lkw-Herstellers Volvo keine Unterstützung liefern: Martin Lundstedt sprach in einer Mitteilung zwar vom „besten Quartal in der Unternehmensgeschichte“. Das Papier verlor dennoch 2,19 Prozent.

Noch deutlichere Abschläge waren in den B-Aktien von Skanska zu vernehmen, die um mehr als zehn Prozent absackten. Das schwedische Bauunternehmen hatte heute in der Früh vorläufige Drittquartalszahlen 2018 vorgestellt.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.228,04 -33,74 -1,03 3.261,78 Frankfurt DAX 11.553,83 -35,38 -0,31 11.589,21 London FT-SE-100 7.049,80 22,81 0,32 7.026,99 Paris CAC-40 5.084,66 -32,13 -0,63 5.116,79 Zürich SPI 10.468,58 90,74 0,87 10.377,84 Mailand FTSEMIB 19.080,16 -7,37 -0,04 19.087,53 Madrid IBEX-35 8.892,10 2,50 0,03 8.889,60 Amsterdam AEX 525,17 1,30 0,25 523,87 Brüssel BEL-20 3.521,27 -16,81 -0,48 3.538,08 Stockholm SX Gesamt 1.531,66 -12,21 -0,79 1.543,87 Europa Euro-Stoxx-5 3.210,82 -0,77 -0,02 3.211,59

Euro-Stoxx 354,72 -1,22 -0,34 355,94 ~

