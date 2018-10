Formel 1: Hamilton beim Auftakt in Austin klar Schnellster, Vettel 5.

Austin (Texas) (APA/dpa) - Sebastian Vettel hat beim ersten Freien Training zum möglicherweise entscheidenden Großen Preis der USA nur den fünften Platz belegt. Der 31 Jahre alte Ferrari-Pilot aus Deutschland war am Freitag auf der anfangs regennassen Strecke fast zwei Sekunden langsamer als Lewis Hamilton. Der Formel-1-Spitzenreiter und -Titelverteidiger blieb in 1:47,502 Minuten als einziger Fahrer unter 1:48 Minuten.

Zweiter wurde Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Noch vor Vettel schoben sich Max Verstappen und Daniel Ricciardo im Red Bull. Käme das Mercedes-Duo am kommenden Sonntag (20.10 Uhr MESZ/ORF eins, RTL) im Rennen auch in dieser Reihenfolge ins Ziel, kann sich Hamilton vorzeitig als fünfmaliger Weltmeister feiern lassen. Er hat vor dem viertletzten Rennen in dieser Saison 67 Punkte Vorsprung auf Vettel.