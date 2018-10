UN-Sicherheitsrat: Lage in Mali ein Grund zu vorsichtiger Hoffnung

New York (APA/dpa) - Die Entwicklungen im westafrikanischen Mali geben nach Einschätzung des UN-Sicherheitsrat Grund zu vorsichtiger Hoffnung. Die Wahlen seien dort im Juli „reibungslos“ und weitgehend friedlich abgelaufen, sagte der Chef der UN-Friedensmissionen, Jean-Pierre Lacroix, bei einer Sitzung am Freitag.

Frankreichs UN-Botschafter Francois Delattre bezeichnete die hart umkämpfte Wahl als „wichtigen Moment im demokratischen Leben Malis“.

Der als MINUSMA bekannte UN-Einsatz in Mali ist nach Missionen im Südsudan und im Kongo der größte der Vereinten Nationen. Derzeit ist dort eine 15.500 Mann starke Truppe stationiert. Darunter sind nach Angaben der Bundeswehr etwa 1.000 deutsche Soldaten. Für die Bundeswehr ist die UN-Mission knapp hinter Afghanistan der zweitgrößte Auslandseinsatz, er gilt als ihr gefährlichster.

„Wir müssen sehr vorsichtig bleiben. Wir wissen nicht, was morgen bringen wird“, sagte Lacroix. Im Norden und im Zentrum des Landes kommt es immer wieder zu Angriffen radikaler Islamisten, die teils mit der Terrororganisation Al-Kaida verbunden sind. Erst am Mittwoch war ein französischer Soldat in Gao tödlich verunglückt. Wenige Wochen zuvor waren sieben Soldaten und ein Fahrer des Militärs bei der Explosion einer Sprengfalle ums Leben gekommen.

Nach derzeitigem Mandat läuft der UN-Einsatz bis kommenden Juni, über die Verlängerung will der Sicherheitsrat im Februar diskutieren. Der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter Jonathan Cohen forderte, die Parteien des Friedensabkommens müssten sich an die 2015 unterzeichnete Vereinbarung halten. Andererseits drohe ihnen eine Verkleinerung des UN-Einsatzes.

