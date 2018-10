Experten des Europarats kritisieren rumänische Strafrechtsreform

Straßburg (APA/AFP) - Verfassungsexperten des Europarats haben scharfe Kritik an der Strafrechtsreform der rumänischen Regierung geübt. Viele der geplanten Änderungen des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung würden die „Effizienz“ des Justizwesens im Kampf gegen Korruption, Gewaltverbrechen und organisierte Kriminalität „ernsthaft schwächen“, warnte die Venedig-Kommission am Freitag.

Das Gremium, dem angesehene Verfassungsrechtler aus 60 Ländern angehören, prangerte zudem „überzogene Geschwindigkeit“ und mangelnde Transparenz im Gesetzgebungsprozess an.

Die Venedig-Kommission empfahl der Regierung in Bukarest vor diesem Hintergrund eine „vollständige Neubewertung“ der Strafrechtsreform. Am Montag wollen die Experten ihre Bewertung in ihrer Gänze veröffentlichen.

Vor einer Woche hatte bereits das rumänische Verfassungsgericht mehrere Dutzend Änderungen am Strafgesetzbuch des Landes zurückgewiesen. Ihren Gegnern zufolge sind mehrere Änderungen darin direkt auf den Chef der Regierungspartei PSD, Liviu Dragnea, zugeschnitten. Demnach sollten sie es Dragnea unter anderem ermöglichen, die Aufhebung einer Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wegen Wahlbetrugs zu erreichen, die ihn seit 2016 daran hindert, sich um das Amt des Regierungschefs zu bewerben.

Abgesehen von der Strafrechtsreform hatte das rumänische Parlament im Dezember eine hoch umstrittene Reform des Justizsystems verabschiedet. Damit sollen die Kompetenzen der Antikorruptionsbehörde eingeschränkt werden - vor allem die Möglichkeit, gegen Verwaltungsbeamte zu ermitteln.

Außerdem soll die Kontrolle des Justizministeriums über Staatsanwälte und Richter ausgeweitet werden. EU-Kommission und Europarat sehen mit der Reform die Unabhängigkeit gefährdet.

~ WEB http://hub.coe.int/ ~ APA500 2018-10-19/19:43