Lettlands Präsident führt Konsultationen über neue Regierung

Riga (APA/dpa) - Knapp zwei Wochen nach der Parlamentswahl im baltischen EU- und NATO-Land Lettland hat Staatspräsident Raimonds Vejonis Konsultationen mit den sieben Parteien aufgenommen, die in die Volksvertretung Saeima gewählt worden sind. Bei Gesprächen am Donnerstag und Freitag in Riga standen mögliche Regierungskoalitionen und Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten im Vordergrund.

Vejonis, der den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen muss, forderte die Parteien nach den Treffen auf, sich möglichst auf einen Kandidaten für den Regierungschef zu einigen. Lettland benötige eine „stabile, entscheidungs- und handlungsfähige Regierung“, die über eine Mehrheit im Parlament verfüge, erklärte der Staatschef.

Die Parteien hatten zuvor bei informellen Gesprächen verschiedene Koalitionsmodelle diskutiert. Eine mehrheitsfähige Lösung zeichnete sich dabei zunächst allerdings nicht ab. Wie die künftige Regierungskoalition in dem an Russland grenzenden Ostseestaat aussehen wird, bleibt daher weiter offen.

Bei der Parlamentswahl am 6. Oktober hatte die Mitte-Rechts-Regierung ihre Mehrheit verloren. Als Sieger aus der Abstimmung ging die pro-russische Oppositionspartei Harmonie hervor, mit der jedoch keine der anderen Parteien zusammenarbeiten will.