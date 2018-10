Handball: Krems nach Sieg über Fivers alleiniger Tabellenführer

Wien (APA) - UHK Krems hat sich am Freitag im Duell der beiden Spitzenreiter gegen die Fivers WAT Margareten mit 30:28 durchgesetzt und führt deshalb die Tabelle der spusu-Handball-Liga nach acht Runden alleine an. Bregenz verbessert sich dank eines 31:29-Heimsiegs über Ferlach auf Rang zwei. Auch Graz zog durch einen 25:24-Auswärtssieg bei Schwaz am amtierenden Meister vorbei.

Hard ist nach dem 29:33 in Leoben nur Sechster. Aufgrund der folgenden Länderspielpause, in der das Nationalteam auf Norwegen (24. Oktober) und Schweden (28. Oktober) trifft, legt die Liga eine kurze Pause ein. Der neunte Spieltag wird am 31. Oktober ausgetragen.