Afghanistan wählt neues Parlament

Kabul (APA/dpa) - Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen wird am Samstag (ab 4.30 Uhr MESZ) in Afghanistan ein neues Parlament gewählt. Laut Unabhängiger Wahlkommission haben sich rund 8,8 Millionen Afghanen zur Wahl registriert. Mehr als 2500 Kandidaten, darunter rund 400 Frauen, bewerben sich um die 250 Sitze in der Wolesi Jirga (Haus des Volkes).

Gewählt werden nicht Parteien, sondern Vertreter der jeweiligen Provinz. Vorläufige Ergebnisse werden am 10. November erwartet.

Mehr als 54.000 Sicherheitskräfte sollen den Urnengang sichern. Die radikalislamischen Taliban kündigten an, die Wahl blockieren zu wollen, und riefen die Menschen dazu auf, zuhause zu bleiben.

Der Wahlkampf war von Manipulationsvorwürfen bei der Wählerregistrierung und von Gewalt überschattet. Mindestens zehn Kandidaten wurden getötet. Mindestens 126 Zivilisten kamen nach Angaben der Vereinten Nationen bis Ende September bei Anschlägen auf Wahlregistrierstellen, Wahllokale oder Wahlkampfveranstaltungen ums Leben, 240 weitere wurden verletzt. Rund ein Drittel der Wahllokale muss aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.