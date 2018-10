Metaller-KV - Arbeitgeber: Abschluss in dieser Runde möglich

Wien (APA) - Die Gespräche in der am späten Nachmittag begonnen vierten Runde der KV-Verhandlungen für die metalltechnische Industrie verlaufen nach Auskunft der Arbeitgeberseite „konstruktiv und in positivem Klima“. Bei entsprechendem Willen von Seiten der Gewerkschaft sei ein Abschluss bereits in dieser Runde möglich, hieß es am Abend auf Nachfrage der APA.

Die Arbeitnehmerseite gab sich weniger zuversichtlich - die Positionen lägen noch weit auseinander, wurde am Abend in einer Verhandlungspause erklärt. Jedenfalls dürften sich die Lohnverhandlungen noch weit in die Nacht hineinziehen.

Die zuständigen Gewerkschaften Pro-Ge und GPA-djp forderten eine Anhebung der Löhne und Gehälter um 5 Prozent und wollten dabei auch eine Abgeltung für die neuen gesetzlichen Arbeitszeitregeln, durch die eine Schieflage zum Nachteil der Arbeitnehmer entstanden sein.

Die Arbeitgeber lehnten diese Forderung als überzogen und für manche Betriebe gar existenzbedrohend ab. Sie wünschen sich einen KV-Abschluss gleich für zwei oder drei Jahre und die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die innerhalb von zwei Jahren eine Zusammenführung der Kollektivverträge für Arbeiter und Angestellte in einem „Beschäftigten-KV“ vorbereiten soll.

