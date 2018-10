Fußball: Drei Punkte Abzug für AEK Athen in Liga

Athen (APA/dpa) - Champions-League-Starter AEK Athen werden wegen Fan-Krawallen in der griechischen Fußball-Meisterschaft drei Punkte abgezogen. Der griechische Meister verlor am Freitag auch seinen Einspruch gegen das Urteil der Vorinstanz und rutscht damit in der Liga vom dritten auf den sechsten Rang zurück.

Beim 1:1 gegen Olympiakos Piräus am 7. Oktober hatten Anhänger von AEK in der Halbzeitpause Polizisten mit Steinen und Molotow-Cocktails attackiert. Der Hauptstadt-Verein muss die nächsten beiden Heimspiele ohne Zuschauer austragen und zudem 73.250 Euro Strafe zahlen. Am Dienstag gastiert der FC Bayern mit ÖFB-Star David Alaba in der Champions League in Athen.