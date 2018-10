Tennis: Wien-Wildcards für Novak und Auger-Aliassime

Wien (APA) - Nach Jürgen Melzer, der kommende Woche seine Tennis-Einzelkarriere beendet, hat Turnierdirektor Herwig Straka Freitag auch an Dennis Novak eine Wildcard für die Erste Bank Open in Wien vergeben. Die dritte Wildcard geht an Kanada-Jungstar Felix Auger-Aliassime. Anstelle des verletzten Australiers Nick Kyrgios rückt Nikoloz Basilashvili in den Hauptbewerb. Mit dabei ist nun auch Gael Monfils (FRA).