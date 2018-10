Beach-Volleyball: World-Tour Las Vegas 2 - Seidl/Waller ausgeschieden

Las Vegas (APA) - Für die Beach-Volleyballer Robin Seidl und Philipp Waller war beim World-Tour-Turnier (4*) in Las Vegas in der Zwischenrunde Endstation. Als Gruppen-Dritte in die K.o.-Phase eingezogen, verpassten die Sieger von Haiyang am Freitag durch ein 0:2 (-15,-18) gegen die Brasilianer Guto/Saymon den Einzug ins Achtelfinale.