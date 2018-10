Formel 1: Hamilton im Regen von Austin klar Schnellster

Austin (Texas) (APA) - Lewis Hamilton ist beim verregneten Auftakt der Formel 1 in Austin am Freitag zweimal der Schnellste gewesen. Der Brite, der am Sonntag zum fünften Mal Weltmeister werden kann, fuhr freitags die wenigsten Runden und war trotzdem der überlegene Fahrer. Im zweiten Training gab es auf nasser Piste lange keinen Fahrbetrieb. Ferrari-Star Sebastian Vettel war abgeschlagen, ihm droht zudem eine Strafe.