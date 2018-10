Tischtennis: Zweiter Froschberg-Sieg in Champions-League

Wien (APA) - Die Tischtennis-Damen von Linz AG Froschberg haben am Freitageband in St. Quentin auch ihr zweites Spiel in der Champions League gewonnen. Sofia Polcanova und Co. feierten in Frankreich einen 3:1-Erfolg und führen die Gruppe C mit 4 Punkten vor St. Quentinois und Sporting Lissabon (je 1) an.

Daniel Habesohn führte seinen Club Post SV Mühlhausen mit zwei Punkten zum 3:2-Erfolg über Eslövs (SWE). Der Europameister im Doppel stellte mit einem 3:1-Erfolg über Robert Svensson auf 1:0 und glich mit einem 3:2 (nach 1:2-Rückstand) gegen Truls Moregaard zum 2:2 aus. Mühlhausen ist gleichauf mit Eslövs Dritter (3 Punkte), einen Zähler hinter Fakel Orenburg (RUS).