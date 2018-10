Fußball: Alaves zumindest einen Tag Spaniens Tabellenführer

Vigo (APA) - Mit nun einem Spiel mehr hat Deportivo Alaves in der spanischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung übernommen. Nach dem 1:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo zum Auftakt der 9. Runde am Freitag liegen die Basken einen Punkt vor dem nun zweitplatzierten FC Sevilla und zwei Zähler vor Barcelona, die sich am Samstagabend (20.45 Uhr) im Spitzenspiel duellieren.