Formel 1: Hamilton beim US Auftakt 2 -Vettel hofft auf Regen-Ende

Austin (Texas) (APA) - Für Vettel ist die Rückversetzung in der Startaufstellung ein weiterer schwerer Rückschlag. „Es kam die rote Flagge raus. Ich bin vom Gas gegangen, in den Augen der Stewards aber nicht schnell genug, oder ich bin nicht genug vom Gas gegangen“, sagte der enttäuschte Deutsche. „Das System hat Fehler und Lücken. Aber in den Augen der Stewards war es klar, deshalb die Strafe.“

Die große Hoffnung Vettels liegt nach seinem verheerenden Auftakt darin, dass es am Sonntag im Rennen nicht regnet. „Hoffentlich hört es auf“, meinte er. „Heute war klar, dass wir im Regen nicht schnell genug sind und viel Arbeit wartet. Im Moment wissen wir noch nicht, woran es liegt.“

Im Lager von Red Bull plädierte Motorsport-Berater Helmut Marko dafür, angesichts der verregneten Verhältnisse mehr Regenreifen zuzulassen. „Wir wären gerne mehr gefahren, konnten aber nicht“, sagte der Österreicher während der langen Stehzeit. Mitleid hatte Marko aber vor allem mit den Fans. „Sie sind auf gut Deutsch arme Schweine. Sie stehen im Matsch und kriegen nichts zu sehen“, sagte Marko auf n-tv. „Da muss man sich eine grundlegende Regeländerung einfallen lassen.“

Red Bull hat laut Marko etwas von seiner Stärke im Regen verloren. Seine Hoffnung: „Mercedes ist sehr stark, Ferrari schwächelt, wir sind mittendrin. Wenn wir alle Probleme aussortieren, könnten wir aber einen Mercedes ärgern.“

Neben Vettel drohen auch Red Bulls Zweier-Team Toro Rosso Strafen. Pierre Gasly muss wegen eines Motorwechsels fix ans Ende der Startaufstellung, Ähnliches droht seinem Teamkollegen Brendon Hartley.