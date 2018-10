Fall Khashoggi - Trump: Neue Erkenntnisse in den nächsten Tagen

Istanbul (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump hat neue Erkenntnisse im Fall des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi in den kommenden Tagen in Aussicht gestellt. „In den nächsten zwei oder drei Tagen werden wir viel wissen“, sagte Trump bei einem Auftritt in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona. „Ich könnte am Montag viel wissen.“ Trump versprach: „Wir werden der Sache auf den Grund gehen.“

Sanktionen gegen Saudi-Arabien schloss der Präsident nicht aus. Auf eine entsprechende Frage sagte er: „Könnte sein, könnte sein.“

Khashoggi wollte am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul Papiere abholen und ist seitdem verschwunden. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass er von einem aus Saudi-Arabien angereisten 15-köpfigen Spezialkommando getötet wurde. Die saudische Führung weist jede Verantwortung zurück. Trump hatte am Donnerstag deutlich gemacht, dass er vom Tod Khashoggis ausgeht.

Trump betonte am Freitag, es sei zu früh, über konkrete Maßnahmen zu diskutieren, weil die Untersuchungen in dem Fall andauerten. Er sicherte zu, auf jeden Fall den US-Kongress einzubeziehen. „Ich werde mir sehr genau anhören, was der Kongress zu sagen hat.“ US-Senatoren über Parteigrenzen hinweg haben Trump aufgefordert, Sanktionen gegen Saudi-Arabien wegen des Verschwindens Khashoggis zu prüfen.

Trump wandte sich erneut dagegen, Militär- und andere Geschäfte mit Saudi-Arabien im Werte von Hunderten Milliarden Dollar aufzukündigen, weil das den USA schaden würde. Er verwies erneut auf die bisher sehr enge Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien. „Saudi-Arabien ist ein großartiger Verbündeter gewesen, deswegen ist das so traurig.“