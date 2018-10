Fall Khashoggi - UNO-Generalsekretär Guterres „zutiefst beunruhigt“

New York (APA/AFP) - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ist „zutiefst beunruhigt“ über den gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul. „Der Generalsekretär ist zutiefst beunruhigt über die Bestätigung des Todes von Jamal Khashoggi“, erklärte Guterres‘ Büro am Freitag (Ortszeit) in New York.

Demnach bekräftigte Guterres die Notwendigkeit einer „unmittelbaren, gründlichen und transparenten Untersuchung“ der Umstände von Khashoggis Tod.

Saudi-Arabien hatte zuvor zugegeben, dass der prominente Kritiker von Kronprinz Mohammed bin Salman im Konsulat getötet worden war. Ein eskalierter Streit sei der Grund für Khashoggis Tod gewesen, berichteten Staatsmedien. Riad hatte zunächst wochenlang behauptet, der Journalist habe das Konsulat wieder verlassen.

Khashoggi war am 2. Oktober in das Istanbuler Konsulat gegangen, um ein Dokument für seine Hochzeit abzuholen, und galt seitdem als verschwunden. Der Journalist lebte seit 2017 im Exil in den USA und arbeitete als Kolumnist für die „Washington Post“. Wegen des Falls ist Saudi-Arabien international unter Druck geraten.

