Kurz begrüßt Einigung auf Namenslösung im mazedonischen Parlament

Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die am Freitagabend im mazedonischen Parlament erzielte Einigung zur Änderung des Staatsnamens begrüßt. „Dies gibt den Bemühungen für eine Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien nächstes Jahr wichtigen Rückenwind“, so der amtierenden EU-Ratsvorsitzende in einer am Samstag der APA übermittelten Stellungnahme.

„Die Annäherung aller Westbalkanstaaten an die EU ist eine wichtige Priorität des österreichischen Ratsvorsitzes. Erst wenn alle Westbalkanstaaten Mitglieder der EU sind, ist die EU vollständig“, bekräftigte Kurz.

Das Parlament in Skopje hatte am Freitag Verfassungsänderungen beschlossen, damit das Land seinen Namen in „Republik Nordmazedonien“ ändern kann, wie es mit Griechenland vereinbart worden war. Im Parlament mit 120 Sitzen stimmten insgesamt 80 Abgeordnete für die Namensänderung - ein Schritt, der als Voraussetzung für die Annäherung des Landes an die Europäische Union und die NATO gilt.