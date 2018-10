Festspielhaus St. Pölten: Ovationen für die King‘s Singers

St. Pölten (APA) - Seit einem halben Jahrhundert bürgen sie für Gesangskultur auf höchstem Niveau: Auf ihrer „Gold“-Jubiläumstour haben die legendären King‘s Singers am Freitagabend im Festspielhaus St. Pölten Station gemacht und durchaus erwartungsgemäß für Jubel und Standing Ovations gesorgt.

Trotz der im Lauf der Zeit unabdingbaren personellen Veränderungen ist das britische Vokalensemble sich selbst treu geblieben. Die beiden Countertenöre Patrick Dunachie und Timothy Wayne-Wright, der Tenor Julian Gregory, die Baritone Christopher Bruerton und Christopher Gabbitas sowie der allein durch sein Mienenspiel großartige Bass Jonathan Howard bilden das aktuelle Sextett.

Wenn die sechs Herren im feinen Zwirn zu Beginn bei geringer Beleuchtung das Podium betreten und Henry Leys Vertonung eines Gebets von König Heinrich VI. anstimmen, anschließend das rhythmisch dichte „We are“ des ehemaligen Ensemblemitglieds Bob Chilcott, zwei Renaissance-Evergreens von Heinrich Isaac und Hans Leo Hassler, einen Morgengesang von Max Reger und das Abendständchen von Johannes Brahms erklingen lassen, dann ist das feinste Vokalkunst. Und damit ist der stilistische Rahmen noch gar nicht ausgeschöpft.

Ob Klassik, Volkslied, Traditional, Jazz, Pop: Das Repertoire ist weiterhin breit gestreut, was nicht zuletzt in „Quintessentially“ von Joanna und Alexander L‘Estrange seine virtuos-ironische Quintessenz erfährt, aber auch in Werken von Toru Takemitsu („Handmade Proverbs“), Steve Martland („Poor Roger“) und Nico Muhly deutlich hörbar wird. Zum Abschluss gab‘s Zugaben aus der „Zuckertüte“ von Paul Simon bis Billy Joel. Und der kleine grüne Kaktus durfte auch nicht fehlen. Fazit: Pure Begeisterung.

Die King‘s Singers werden im Rahmen ihrer „Gold“-Welttournee noch einmal in Österreich auftreten: am 25. November im Stefaniensaal in Graz. Zwei Tage später konzertieren sie dann im King‘s College in Cambridge, wo vor 50 Jahren alles begonnen hat.

